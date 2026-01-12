مستخدمو شركة "طيران الشرق الأوسط": إقرار ترقيات وسلم رتب ورواتب جديد إنجاز مهم لتعزيز الاستقرار الوظيفيّ

اكدت نقابة مستخدمي شركة "طيران الشرق الأوسط" وعمالها، أنّ الحفاظ على كرامة العاملين وحقوقهم المعيشية التي كانت وستبقى في صلب أولوياتها ولا سيما في قطاع حيوي يشكّل واجهة وطنية للبنان في الداخل والخارج.

واعلنت في بيان انه "انطلاقاً من هذا المبدأ، وبعد متابعة حثيثة ومفاوضات جدية ومسؤولة مع رئيس مجلس ادارة الشركة المدير العام محمد الحوت ، أثمرت جهودها عن إقرار ترقيات وسلم رتب ورواتب جديد للعاملين في الشركة، في خطوة تعكس تقديراً مستحقاً لتضحيات الموظفين وصمودهم واستمرارهم في أداء واجباتهم رغم كل الضغوط الامنية والاقتصادية والمالية”.

في هذا السياق، شددت النقابة على أن "ما تحقق هو إنجاز فعلي ومهم، يعيد الاعتبار للقيمة الحقيقية لرواتب الموظفين”.

وأكّدت "تطبيق معايير واضحة وشفافة في الترقيات والزيادات، بما يضمن العدالة والمساواة بين جميع العاملين دون استثناء".