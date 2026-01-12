مخزومي: كلّ الدعم للعهد في مسيرته الدقيقة

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "استمعتُ باهتمام إلى المقابلة التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية مساء أمس، في مناسبة مرور عام على انطلاق عهده، وقد عكست بوضوح مقاربة مسؤولة وواعية للتحديات التي تواجه البلاد. بدا جليًا أنّ الرئيس يعتمد نهجًا هادئًا ومتزنًا في إدارة شؤون الحكم، واضعًا مصلحة الدولة واستقرار مؤسساتها في صلب أولوياته. إن الخطاب الذي قدّمه يبعث على قدر من الطمأنينة لدى اللبنانيين المؤمنين بالدولة وسيادتها، ويُظهر حرصًا على معالجة الملفات الحسّاسة بواقعية وحكمة، بعيدًا من أي تصعيد غير محسوب. وفي ظل واحدة من أدقّ المراحل التي يمرّ بها لبنان، يواصل العهد التقدّم بثبات، ساعيًا إلى احتواء الصعوبات وتجاوز المطبات التي قد تؤثر على الاستقرار العام أو تزيد من الأعباء الاقتصادية. كلّ الدعم لهذا العهد في مسيرته الدقيقة، آمِلين أن تترجم هذه المقاربة الهادئة خطوات عملية تُسهم في تعزيز الاستقرار واستعادة الثقة، بما يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين".