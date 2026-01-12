رئيس مجلس الوزراء: عزمنا ثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سفراء اللجنة الخماسية التي تضمّ كلًّا من سفراء: المملكة العربية السعودية وليد البخاري، فرنسا هيرفي ماغرو، قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، مصر علاء موسى، والولايات المتحدة الأميركية ميشال عيسى.

وقال الرئيس سلام بعد الاجتماع: "شكرتُ سفراء اللجنة الخماسية على زيارتهم، وعلى استمرار مواكبتهم مسيرة حكومتنا الإصلاحية، ولا سيّما تنويههم بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان”.

وثمّن تأييدهم لإنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني.

وأكّد لهم عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها.