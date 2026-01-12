الأخبار
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
عز الدين: على الحكومة عدم تقديم تنازلات مجانية للعدو
أخبار لبنان
2026-01-12 | 05:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
عز الدين: على الحكومة عدم تقديم تنازلات مجانية للعدو
أحيا "حزب الله" الاحتفال التكريمي للشهيد علاء حسين حوراني "جواد علي" في بلدة الطيري، بحضور عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين.
وألقى النائب عز الدين كلمة قال فيها إنه: "في الوقت الذي التزم فيه لبنان بكامل مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار، لم يلتزم العدو الإسرائيلي وتفلّت من كل التعهدات والالتزامات والقواعد ومن كل الموجبات متجاوزًا الخطوط الحمراء في اعتداءاته المتواصلة، وفي القتل المستمر بشكل دائم، والمتنقل من قرية إلى أخرى ومن مدينة إلى مدينة ومن الجنوب إلى البقاع، ما يوجب على الحكومة وعلى الدولة المسؤولية التامة بأن توظّف ما لديها من صداقات وتحالفات وإمكانيات وقدرات تستطيع سواء كانت دولية أو عربية، لإلزام هذا العدو وإخراجه من الأرض التي يحتلها، ووقف هذه الاعتداءات شبه اليومية، والقتل للمدنيين، والضغوطات التي يمارسها سواء اقتصاديًا أو ماليًا بمباركة أميركية".
أضاف : "على هذه الحكومة أن تعمل لإخراج هذا العدو من الأرض التي يحتلها بالكامل ودون قيد أو شرط، وأن يتم إطلاق الأسرى والمعتقلين لدى العدو والإفراج عنهم، وأن يتوقف عن منع الناس من العودة إلى القرى والمدن وإلى ممتلكاتهم، وأن تُجانِب التنازلات أو القيام بأي عمل يؤدي إلى تقديم تنازلات مجانية على المستوى الوطني لمصلحة هذا العدو، حتى لا تشجعه على أن يبقى في حالة الابتزاز الدائم لها".
وفي ما يتعلق بملف الانتخابات النيابية المقبلة، أكد النائب عز الدين أن "حزب الله وحركة أمل سيخوضان هذه الانتخابات معًا وجنبًا إلى جنب كما كان في السابق، وأنهما مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد ضمن المهل الدستورية التي ينص عليها القانون، فنحن لدينا قانون نافذ ننتخب على أساسه إذا لم يتم التوصل إلى إجراء تعديلات عليه، وهذا ما ينسجم مع المعايير الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات في موعدها"، مشددًا على "أننا واثقون من الموقف المشرّف الذي سيسجّله أهلنا وشعبنا إلى جانب خيار المقاومة كما كان دائمًا وكما حصل في الانتخابات البلدية، والمتمثّل بتجديد البيعة لخيار المقاومة على المستوى السياسي والشعبي، وبتوجيه رسالة قوية ومدوية لكل من يعنيه الأمر سواء في لبنان أو في الخارج".
وحول التطوّرات في إيران، ذكّر ببعض المحطات التي مرّت بها الجمهورية الإسلامية منذ اندلاع الثورة في وجه حكم الشاه حتى يومنا هذا متناولًا الحصار الأميركي والحروب التي شُنت بالوكالة أو بالأصالة عليها من أجل إسقاط نظامها، مشيرًا إلى أن نجل الشاه اليوم ومعه الأميركيون والموساد الإسرائيلي يعملون على توجيه المعارضة ودعمها.
وقال : "إيران بموقعها الجغرافي وبمساحتها وبعدد سكانها وبالخيرات الموجودة والثروات المتوفرة فيها هي دولة مقتدرة وقوية، ولكنها تعاني من حصار أميركي دائم، وتشهد اليوم تدخلًا أميركيًا وقحًا ومباشرًا في شؤونها الداخلية، الأمر الذي يعترف به ترامب بتصريحاته عن أنه يتابع عن كثب ما يجري هناك، ما يعني أنه ينتظر اللحظة المناسبة للانقضاض عليها، ويدير عمليًا ما يجري فيها بالتنسيق مع عملاء أميركا وإسرائيل وبشكل علني يخالف كل القواعد الدولية والنظام الدولي والعلاقات بين الدول، تمامًا كما حصل في فنزويلا عندما اختُطف رئيس منتخب من قبل شعبه، في أسلوب بلطجي مخالف للنظام الدولي، وكأننا نعيش وسط شريعة غاب".
وختم النائب عز الدين: "أصبح من الواضح أن أميركا التي كانت ترتدي أقنعة تخدع بها بعض الناس، أسقطت الآن كل هذه الأقنعة التي عملت بها سابقًا وبشكل فاضح وعلني، وتعمل بمعاونة إسرائيل وعملاء الشاه الذين كانوا متضررين من انتصار الثورة ويلتفون حول أنفسهم في الخارج والداخل، من أجل إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية في إيران لكونها الدولة الوحيدة التي وقفت في وجه مشاريعهم".
أخبار لبنان
الدين:
الحكومة
تقديم
تنازلات
مجانية
للعدو
التالي
رئيس الجمهورية: لضرورة إبقاء لبنان مركزًا رائدًا للتعليم العالي
رئيس مجلس الوزراء: عزمنا ثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-12-05
قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" تنازل مجاني
أخبار لبنان
2025-12-05
قاسم: ادخال مدني الى "الميكانيزم" تنازل مجاني
0
أخبار لبنان
2026-01-02
عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا
أخبار لبنان
2026-01-02
عزّ الدين من الخرايب: ما فشل فيه العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27
عز الدين: الاعتداءات المستمرة تؤكد تفلّت العدو من كل القوانين والمواثيق الدولية
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-27
عز الدين: الاعتداءات المستمرة تؤكد تفلّت العدو من كل القوانين والمواثيق الدولية
0
أخبار لبنان
2025-10-25
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله
أخبار لبنان
2025-10-25
حسن عز الدين: ممارسات العدوّ لن تؤثّر على قرار حزب الله
اخترنا لكم
0
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: من يعمل لتأجيل الانتخابات هو نفسه من يقوم بحملات التضليل في فنزويلا
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: من يعمل لتأجيل الانتخابات هو نفسه من يقوم بحملات التضليل في فنزويلا
0
أخبار لبنان
07:07
لقاء "سيدة الجبل": لإلزام "حزب الله" بإصدار بيان رسمي بانسحابه من جنوب الليطاني أو إستقالة وزرائه من الحكومة
أخبار لبنان
07:07
لقاء "سيدة الجبل": لإلزام "حزب الله" بإصدار بيان رسمي بانسحابه من جنوب الليطاني أو إستقالة وزرائه من الحكومة
0
أخبار لبنان
07:03
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية: بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير
أخبار لبنان
07:03
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية: بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير
0
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
أخبار لبنان
06:26
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار دولية
2025-11-26
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية
أخبار دولية
2025-11-26
الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في شمال الضفة الغربية
0
منوعات
05:10
"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)
منوعات
05:10
"البلدة لنا ولقد حدّدنا هوياتكم بالفعل"... مشهد مرعب على شاطئ الإكوادور وهذا الهدف منه (صور)
0
أخبار دولية
2025-09-16
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
أخبار دولية
2025-09-16
لوكسمبورغ تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين
0
خبر عاجل
2026-01-10
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
2026-01-10
هزة أرضية بقوة ٤ درجات قبالة الساحل اللبناني شعر بها سكان عدد من المناطق اللبنانية
بالفيديو
0
أخبار دولية
00:14
ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي
أخبار دولية
00:14
ترامب: القيادة الإيرانية تواصلت معي
0
أخبار لبنان
16:35
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته… ودور السلاح انتهى
أخبار لبنان
16:35
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته… ودور السلاح انتهى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي
تقارير نشرة الاخبار
14:47
جولة حلب حسمتها الحكومة السورية وقسد تنسحب نحو الشمال الشرقي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:45
من التسمية إلى الثقة... كيف حُسم اسم الرئيس سلام في اللحظات الأخيرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن
تقارير نشرة الاخبار
14:35
سعر النفط 50 دولار ممكن… ولكن
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
تقارير نشرة الاخبار
14:32
رالي داكار ٢٠٢٦ يدخل مرحلة الحسم و مشاركة لبنانية لافتة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:29
حركة "الترانزيت" محور مباحثات لبنانية سورية.. ودمشق لا تُفرّط بالدعم الخليجي نزولاً عند الطلب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
تقارير نشرة الاخبار
13:28
النازحون السوريون... لا إقامة من دون عمل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
تقارير نشرة الاخبار
13:23
ما غيره الجيش في جنوب الليطاني هو واقع قائم منذ عقود
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
خبر عاجل
09:24
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان
2
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
حال الطقس
00:35
أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم
3
خبر عاجل
10:56
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا
خبر عاجل
10:56
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة مستهدفا المنطقة المهددة في كفرحتا
4
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
08:43
أدرعي: الجيش الإسرائيلي هاجم فتحات أنفاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
5
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
خبر عاجل
08:17
نحو ٢٥ غارة إسرائيلية منذ ساعة حتى الآن استهدفت مواقع مختلفة في إقليم التفاح وجبل الريحان والبقاع الغربي
6
خبر عاجل
13:45
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له
خبر عاجل
13:45
الرئيس عون: دور السلاح انتهى وبقائه أصبح عبئًا على بيئته ولبنان إذ إنّ لا دور رادعًا له
7
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
أخبار دولية
23:59
نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"
8
خبر عاجل
14:05
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ
خبر عاجل
14:05
الرئيس عون: شبح الحرب أُبعد لكنه لم ينته لكن لا اعرف ماذا يدور في رأس نتنياهو وعلينا استكمال العمل لابعاده والبعض لم يفرح لإبعاد شبح الحرب وهذا الطرف داخليّ
