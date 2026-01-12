كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أن وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي تتابع بصورة يومية، أوضاع المدارس الرسمية وخصوصا التي تتعرض مناطق وجودها لأخطار الإعتداءات الإسرائيلية، كما حدث في بلدة كفرحتى في جنوب لبنان التي تعرضت بالأمس لغارتين جويتين نفذهما الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف مدنية داخل احياء البلدة.



وكررت الوزيرة كرامي مطالبة الدول المؤثرة والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، بممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن الحروب والقصف.



ووجهت الوزيرة التحية إلى الأهالي والتلامذة والمعلمين الذين يتمسكون بحقهم في الحياة الآمنة والحصول على التعليم، على الرغم من ظروف الحرب والتدمير والقتل.