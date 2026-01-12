الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية: بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير

أخبار لبنان
2026-01-12 | 07:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية: بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي أعلنت تأييدها للتحركات المطلبية: بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير

أعلنت رابطة المتقاعدين في التعليم الاساسي الرسمي تأييدها للتحركات المطلبية والاضرابات التي أعلنتها روابط التعليم الاساسي والثانوي والمهني الرسمي وكذالك رابطة الموظفين في القطاع العام والمساعدين القضائيين.

واعتبرت الرابطة في بيان، أن "هذا يشكل بداية لانطلاق خطوات الاحتجاج الكبير، والذي ستشارك فيه بالإضافة لكافة المكونات التي يتألف منها تجمع الروابط للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين وذلك لاجبار الحكومة على الإقرار بحقوقها المشروعة والمتمثلة بشكل رئيسي بإعادة الاعتبار للرواتب لما كانت عليه قبل عام ٢٠١٩ بنسبة ٥٠ في المئة على أن يقسط الباقي ١٠ في المئة كل ستة اشهر".

وقالت: "الحكومة  تستمرفي تعاطيها السلبي مع القطاع العام بمسمياته كافة، بدءا من التجاهل لحقوقه ومطالبه مروراً بسياسة التسويف والمماطلة، وصولاً للوعود الوهمية التي تطلق من حين لاخر على لسان مسؤوليها، وذلك على الرغم من رفع الصوت عبر الاعتصامات والاضرابات المحدودة التي نفذتها بعض القطاعات، وايضا عبر المذكرات والمناشير واللقاءات مع المسؤولين كان اخرها مع فخامة الرئيس".

ولفتت الى أنها جزء من تجمع روابط القطاع العام، تؤيد هذه التحركات وتعلن تضامنها الكامل معها وتدعو الى تصعيد التحركات عبر النزول الشامل الى الشارع وبقوة لكي تضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم وذلك تزامناً مع اجعتماعات مجلس النواب.

وأصافت: "مطالبنا هى حقوقنا يجب أن ننتزعها انتزاعا إذ لا يضيع حق وراءه مطالب".

أخبار لبنان

المتقاعدين

التعليم

الاساسي

الرسمي

أعلنت

تأييدها

للتحركات

المطلبية:

بداية

لانطلاق

خطوات

الاحتجاج

الكبير

LBCI التالي
لقاء "سيدة الجبل": لإلزام "حزب الله" بإصدار بيان رسمي بانسحابه من جنوب الليطاني أو إستقالة وزرائه من الحكومة
كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:02

روابط التعليم الرسمي أعلنت الاستمرار بالاضراب غدا الثلاثاء وتأجيل الإعتصام الى الأسبوع المقبل

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-16

روابط التعليم الرسمي تدعو إلى إضراب عام واعتصامات غدا أمام وزارة المالية وسرايا المحافظات

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-15

روابط التعليم الرسمي: إضراب واعتصامات الأربعاء اعتراضًا على المماطلة في تحقيق المطالب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:46

بعد اجتماع سفراء "الخماسية" مع سلام... ماغرو: ناقشنا المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-27

بيان: روبيو تحدث يوم السبت مع نتنياهو

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-06

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب أشعال ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

LBCI
خبر عاجل
2026-01-11

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
15:09

شحادة لـ"عشرين 30": لا نستطيع كدولة ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لذلك قررنا كعدد من الدول الأخرى اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه إذ لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
حال الطقس
00:35

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم

LBCI
أخبار لبنان
12:02

شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
06:26

كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف

LBCI
أخبار دولية
23:59

نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"

LBCI
خبر عاجل
05:52

الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص

LBCI
خبر عاجل
11:23

ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك

LBCI
خبر عاجل
09:25

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More