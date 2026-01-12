الأخبار
لقاء "سيدة الجبل": لإلزام "حزب الله" بإصدار بيان رسمي بانسحابه من جنوب الليطاني أو إستقالة وزرائه من الحكومة
أخبار لبنان
2026-01-12 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لقاء "سيدة الجبل": لإلزام "حزب الله" بإصدار بيان رسمي بانسحابه من جنوب الليطاني أو إستقالة وزرائه من الحكومة
رأى "لقاء سيدة الجبل" أن رفض حزب الله إصدار بيان سياسي واضح يعلن من خلاله خروجه العسكري من جنوب الليطاني هو ضرب من "الاحتيال السياسي"، مطالبا رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بإلزامه بإصدار بيان كهذا أو إستقالة وزراء الحزب من الحكومة.
وأصدر اللقاء بعد اجتماعه الاسبوعي في مقره بالاشرفيه، "سجلوا فيه اعتراضهم وبالخط العريض، على سلوك "حزب الله"، الذي رغم التبدلات الهائلة التي طرأت على المنطقة وفي لبنان، لا يزال يُعاند ويُكابر وذلك برفضه تسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وفقاً للدستور و لقرار مجلس الوزراء".
وأكد "اللقاء" دعمه لحرية الشعوب أينما كانت وينظر بعين الأمل إلى انتفاضة الشعب الايراني وشجاعته وإلى انعكاساتها على الداخل اللبناني.
