مصلحة الليطاني: عودة المياه الى بلدات الصالحية ومجدليون وعبرا بعد اصلاح الشبكة الفرعية

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه "نتيجة عطل مفاجئ طرأ على الشبكة الفرعية بقطر 250 ملم (25 سنتم)، الواقعة على بعد نحو 70 مترا بعد كاسر الضغط رقم 10 في بلدة الصالحية، ضمن مشروع ري صيدا - جزين، والتي تغذي بلدات الصالحية، مجدليون وعبرا، بادرت الفرق الفنية التابعة لدائرة ري لبعا إلى الكشف على موقع العطل وتحديده بتاريخ 8/1/2026. وبعد تأمين القطع والمستلزمات اللازمة، جرى تنفيذ أعمال الإصلاح يوم الاثنين 12/1/2026، حيث أعيدت التغذية بمياه الري بعد التأكد من نجاح العملية الفنية، كما تم ردم الحفرة وإعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي".



وأكدت المصلحة استمرارها في متابعة أعمال الصيانة ومعالجة الأعطال الطارئة، "بهدف تحسين التغذية المائية وضمان جهوزية الشبكات والتحضير لموسم ري ناجح للعام 2026".