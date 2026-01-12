بري بحث مع رسامني في الأوضاع واستقبل محافظ بيروت ووفد ديوان المحاسبة ومحمد الحوت

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حيث تم عرض للأوضاع العامة وبرامج عمل الوزارة.



واستقبل بري وفدا من ديوان المحاسبة برئاسة رئيسه القاضي محمد بدران، وعضوية: المدعي العام لدى الديوان القاضي فوزي خميس ورؤساء الغرف القضاة: عبد الرضى ناصر، إنعام البستاني ونيللي ابي يونس.



وقدم الوفد للرئيس بري التهنئة لمناسبة الأعياد وحلول العام الجديد. كما وضعه في أجواء قرب إنتهاء الديوان من قطوعات الحسابات للدولة اللبنانية والتي سبق ان أودعت لديه دفعة واحدة وعددها 24 قطع حساب، وذلك في إطار التعاون القائم بين السلطتين التشريعية والرقابية، وتأكيداً على الدور الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وانتظام مالية الدولة.



والتقى بري رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت الذي هنأه بالأعياد والعام الجديد. وكان اللقاء مناسبة عرض في خلالها الحوت أوضاع الشركة وبرامج عملها وخططها المستقبلية.



ومن الزوار: محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود.