نقابة المستشفيات تحذّر من خرق أنظمة المستشفيات بعد حادثة رياق

رأت نقابة المستشفيات في لبنان أنه في ضوء الحادثة التي جرت في مستشفى رياق، والتي أثارت الكثير من الجدل والقلق والاستنكار لدى الرأي العام، يجب عليها التوضيح والدعوة إلى تعزيز ثقافة التعاون داخل المؤسسات الصحية واحترام حرمة المستشفيات والعاملين فيها.



ولفتت النقابة الى أن الأنظمة الداخلية التي تعتمدها المستشفيات ليست إجراءات شكلية، بل هي جزء أساسي من الخطة العلاجية التي يضعها الأطباء لحماية صحة المريض وضمان سلامته.



لذلك، أوضحت أن إدخال الطعام أو المستلزمات أو أي مواد من خارج المستشفى يخضع لضوابط دقيقة، وأي مخالفة لهذه الضوابط قد تعرض حياة المريض للخطر أو تعرقل عمل الطاقم الطبي.



ودعت النقابة الأهالي والمرضى والزوار إلى احترام القوانين والالتزام بتعليمات الطواقم الطبية والإدارية، لأن التعاون واحترام التعليمات هو الطريق الوحيد لتأمين بيئة علاجية آمنة وفعّالة.



في السياق، أكدت النقابة أنّ المستشفيات الخاصة في لبنان تؤدي دورًا أساسيًا في خدمة المجتمع، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد، وهي تستحق من الجميع الدعم والاحترام كي تتمكن من الاستمرار في أداء رسالتها الإنسانية.