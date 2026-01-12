مرقص من موقع حديقة الاعلاميين في الأونيسكو: تخصيص أماكن معينة إكراما لتضحيات الاعلام هو أقل الواجب

زار كل من وزير الإعلام المحامي بول مرقص ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان ومؤسس مجموعة شركات دبانه للزراعة صاحب شركة "إيكزوتيكا" روفائيل دبانه، قطعة الارض التي ستقام عليها حديقة الإعلاميين قبالة قصر الأونيسكو، عند مثلث وزارة التربية - الأونيسكو - فردان.



الوزير مرقص



وقال وزير الاعلام: "حضرنا اليوم الى هذه النقطة الجغرافية ضمن اجتماع تنسيقي وليس للإعلان عن افتتاح الحديقة، ومحافظ بيروت القاضي عبود هو الداعم الأول لمبادرة وزارة الاعلام بمشاركة بلدية بيروت ومجلسها، فنشكر لهم دعمهم وتلبيتهم للاقتراح. ترافقنا اليوم شركة "إيكزوتيكا" برئاسة السيد روفائيل دبانه، والتي ستكون حاضرة للدعم مع القطاع الخاص".



اضاف: "لقاؤنا اليوم ميداني بعد أن كنا اجتمعنا سابقا للدراسة على الورق، وسنجتمع في الاسبوع المقبل بإذن الله لاتمام مراحل التنفيذ، ولا يمكننا الحديث عن انجاز المشروع زمنيا لأن ذلك تحدده الإمكانات الهندسية والزراعية والتقنية. ان الاجتماع التنسيقي هذا، هدفه الاطلاع على الموقع ميدانيا وتأمين مصادر الري من أجل المحافظة على استمرارية الحديقة وخضرتها الدائمة، وهذا هاجس أساسي لدينا، ألا يكون العمل مجرد نشاط رسمي روتيني دون متابعة".



وأشار الى أن "الفكرة ولدت كمبادرة صادقة تجاه الاعلاميين والصحافيين والمصورين ونوع من رد الجميل على لهفتهم وحماسهم في تغطية كل مهرجان واحتفال وحدث يهم الناس بالصوت والصورة". ورأى أن تخصيص أماكن معينة إكراما لتضحيات الاعلام هو أقل الواجب، على أن يستكمل الأمر بإذن الله في سائر المحافظات وربما بأشكال أخرى، مثل تسمية الشوارع والساحات بأسماء رواد من عالم الصحافة والإعلام وتجهيز غرف واستوديوهات للاعلاميين على خطوط سير الطرقات التي تربط المحافظات، للاستراحة وامكانية إجراء مقابلات".



وقال: "نتمنى استمرار التنسيق ميدانيا مع المحافظ والبلدية من أجل وضع الخطط الزراعية المناسبة للمباشرة بالعمل في هذه الحديقة والمحافظة على خضرتها واستمراريتها من خلال الري والصيانة، تمهيدا للافتتاح الذي سيتم عند انتهاء الاشغال الزراعية مع دراسة خطة تجهيز أماكن للجلوس واقتراح المدة الزمنية من قبل المهندسين الزراعيين وكيفية وإمكانية الدعم والتمويل، ليبقى هاجسي الاستمرارية بما يليق بتضحيات الاعلاميبن وليس الافتتاح فقط".



عبود



بدوره، قال محافظ بيروت: "نحن هنا اليوم بسبب ما يقوم به صناع الإعلام ويشهد تاريخ لبنان أن بيروت كانت على مر العصور عاصمة الصحافة العربية، ومن غير المنصف ألا يكون هناك مكان لتكريم الصحافة".



وأضاف: "لقد التزمنا مع بلدية بيروت بهذا المشروع، وسنستمر بإذن الله بعد التنفيذ، بتقديم العناية اللازمة لها بقدر ما يقدرنا عليه الله والقانون، كما نتمنى انجازها وافتتاحها قريبا جدا".



زيدان



من جهته، قال رئيس بلدية بيروت: "لقد لبينا طلب وزير الاعلام على الفور من أجل العمل للتنسيق مع محافظ بيروت بهدف تسهيل أعمال هذا المشروع وتنفيذه، وهذا أقل واجب لتكريم الصحافيين وتضحياتهم تجاه البلد وهو جوهر العمل، اضافة الى الاجراءات التقنية الطبيعية مع محافظة بيروت. ونتمنى ان نشاهد ثمار هذا العمل قريبا سويا".