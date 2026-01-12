الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مرقص من موقع حديقة الاعلاميين في الأونيسكو: تخصيص أماكن معينة إكراما لتضحيات الاعلام هو أقل الواجب

أخبار لبنان
2026-01-12 | 08:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مرقص من موقع حديقة الاعلاميين في الأونيسكو: تخصيص أماكن معينة إكراما لتضحيات الاعلام هو أقل الواجب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
مرقص من موقع حديقة الاعلاميين في الأونيسكو: تخصيص أماكن معينة إكراما لتضحيات الاعلام هو أقل الواجب

زار كل من وزير الإعلام المحامي بول مرقص ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان ومؤسس مجموعة شركات دبانه للزراعة صاحب شركة "إيكزوتيكا" روفائيل دبانه، قطعة الارض التي ستقام عليها حديقة الإعلاميين قبالة قصر الأونيسكو، عند مثلث وزارة التربية - الأونيسكو - فردان.

الوزير مرقص

وقال وزير الاعلام: "حضرنا اليوم الى هذه النقطة الجغرافية ضمن اجتماع تنسيقي وليس للإعلان عن افتتاح الحديقة، ومحافظ بيروت القاضي عبود هو الداعم الأول لمبادرة وزارة الاعلام بمشاركة بلدية بيروت ومجلسها، فنشكر لهم دعمهم وتلبيتهم للاقتراح. ترافقنا اليوم شركة "إيكزوتيكا" برئاسة السيد روفائيل دبانه، والتي ستكون حاضرة للدعم مع القطاع الخاص".

اضاف: "لقاؤنا اليوم ميداني بعد أن كنا اجتمعنا سابقا للدراسة على الورق، وسنجتمع في الاسبوع المقبل بإذن الله لاتمام مراحل التنفيذ، ولا يمكننا الحديث عن انجاز المشروع زمنيا لأن ذلك تحدده الإمكانات الهندسية والزراعية والتقنية. ان الاجتماع التنسيقي هذا، هدفه الاطلاع على الموقع ميدانيا وتأمين مصادر الري من أجل المحافظة على استمرارية الحديقة وخضرتها الدائمة، وهذا هاجس أساسي لدينا، ألا يكون العمل مجرد نشاط رسمي روتيني دون متابعة".

وأشار الى أن "الفكرة ولدت كمبادرة صادقة تجاه الاعلاميين والصحافيين والمصورين ونوع من رد الجميل على لهفتهم وحماسهم في تغطية كل مهرجان واحتفال وحدث يهم الناس بالصوت والصورة". ورأى أن تخصيص أماكن معينة إكراما لتضحيات الاعلام هو أقل الواجب، على أن يستكمل الأمر بإذن الله في سائر المحافظات وربما بأشكال أخرى، مثل تسمية الشوارع والساحات بأسماء رواد من عالم الصحافة والإعلام وتجهيز غرف واستوديوهات للاعلاميين على خطوط سير الطرقات التي تربط المحافظات، للاستراحة وامكانية إجراء مقابلات".

وقال: "نتمنى استمرار التنسيق ميدانيا مع المحافظ والبلدية من أجل وضع الخطط الزراعية المناسبة للمباشرة بالعمل في هذه الحديقة والمحافظة على خضرتها واستمراريتها من خلال الري والصيانة، تمهيدا للافتتاح الذي سيتم عند انتهاء الاشغال الزراعية مع دراسة خطة تجهيز أماكن للجلوس واقتراح المدة الزمنية من قبل المهندسين الزراعيين وكيفية وإمكانية الدعم والتمويل، ليبقى هاجسي الاستمرارية بما يليق بتضحيات الاعلاميبن وليس الافتتاح فقط".

عبود

بدوره، قال محافظ بيروت: "نحن هنا اليوم بسبب ما يقوم به صناع الإعلام ويشهد تاريخ لبنان أن بيروت كانت على مر العصور عاصمة الصحافة العربية، ومن غير المنصف ألا يكون هناك مكان لتكريم الصحافة".

وأضاف: "لقد التزمنا مع بلدية بيروت بهذا المشروع، وسنستمر بإذن الله بعد التنفيذ، بتقديم العناية اللازمة لها بقدر ما يقدرنا عليه الله والقانون، كما نتمنى انجازها وافتتاحها قريبا جدا".

زيدان

من جهته، قال رئيس بلدية بيروت: "لقد لبينا طلب وزير الاعلام على الفور من أجل العمل للتنسيق مع محافظ بيروت بهدف تسهيل أعمال هذا المشروع وتنفيذه، وهذا أقل واجب لتكريم الصحافيين وتضحياتهم تجاه البلد وهو جوهر العمل، اضافة الى الاجراءات التقنية الطبيعية مع محافظة بيروت. ونتمنى ان نشاهد ثمار هذا العمل قريبا سويا".
 
دبانه 

أما صاحب شركة "إيكزوتيكا"، فقال: "يشكل موضوع الري الهاجس الأساسي بالنسبة إلينا، فالحدائق لا تستمر خضرتها وحيويتها الا بالماء، وعلينا التأكد من وجود الآبار القريبة وتحديد نقاطها الحغرافية. لقد عملنا في المرحلة الاولى وهي تجهيز الخرائط الاساسية ودراسة الأرض، ونحن مستعدون كشركة ايكزوتيكا لتنفيذ المرحلة الاولى، كي نتقل بعدها الى المرحلة التالية وهي دراسة الموازنة المطلوبة والعمل على ايجاد شركاء معنا في تمويل هذا المشروع الجميل الذي يليق ببيروت والاعلام اللبناني".
 

أخبار لبنان

بول مرقص

حديقة

الاعلاميين

الأونيسكو

LBCI التالي
نقابة المستشفيات تحذّر من خرق أنظمة المستشفيات بعد حادثة رياق
عون: لعدم تأجيل الانتخابات النيابية وتعديل القانون مسؤولية السلطة التشريعية وعليها القيام بواجباتها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

مرقص بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزراء الاعلام العرب في التعاون الاعلامي واقترح اضافة الى البيان الختامي للجامعة

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-03

مرقص أطلع الرئيس عون على نتائج اجتماع وزراء الإعلام العرب ونوّه بالمواكبة الإعلامية لزيارة البابا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-29

تكريم مرقص واعلاميين واعلاميات في مستهل فعاليات "الملتقى الاعلامي العربي"

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-24

الأمين: ما من حصار لطائفة معينة ومعركتنا معركة الحفاظ على حق المغتربين في التصويت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:46

بعد اجتماع سفراء "الخماسية" مع سلام... ماغرو: ناقشنا المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-27

بيان: روبيو تحدث يوم السبت مع نتنياهو

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-06

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب أشعال ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

LBCI
خبر عاجل
2026-01-11

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
15:09

شحادة لـ"عشرين 30": لا نستطيع كدولة ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لذلك قررنا كعدد من الدول الأخرى اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه إذ لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
حال الطقس
00:35

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم

LBCI
أخبار لبنان
12:02

شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
06:26

كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف

LBCI
أخبار دولية
23:59

نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"

LBCI
خبر عاجل
05:52

الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص

LBCI
خبر عاجل
11:23

ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك

LBCI
خبر عاجل
09:25

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More