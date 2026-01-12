روابط التعليم الرسمي أعلنت الاستمرار بالاضراب غدا الثلاثاء وتأجيل الإعتصام الى الأسبوع المقبل

أعلنت روابط التعليم الرسمي (الثانوي، المهني، الاساسي) الاستمرار بالإضراب التحذيري يوم غد الثلاثاء.



وأشارت، في بيان، بعد لقاء وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الى أن "الوزيرة نقلت أجواء الاجتماعات مع الحكومة ومع وزير المالية، ونية الحكومة بدرس واقع القطاع العام والزيادة دون تحديد أرقام للزيادة المقترحة".



ولفت البيان إلى أن "الروابط إذ أكدت أهمية دور الوزيرة كرامي بالوقوف الى جانب مطالب الأساتذة والمعلمين، إلا أنها لم تحصل على أرقام الزيادة وبقيت المسائل في إطار الوعود التي لا تُسمن ولا تغني".



وتم البحث "في سبل تعويض أيام الإضراب بتكثيف الدروس للطلاب وتعويض ساعات المتعاقدين في أيام أخرى، فأبدت الوزيرة كرامي الموافقة".



وانطلاقًا من ذلك، أكدت الروابط "الاستمرار بالإضراب يوم غد الثلاثاء وتأجيل الإعتصام بسبب سوء الأحوال الجوية، والاستمرار بخطة التحرك التي كانت قد وضعتها سابقًا".