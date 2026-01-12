سلام: نؤكد عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح

شكر رئيس الحكومة نواف سلام سفراء اللجنة الخماسية على زيارتهم له وعلى استمرار مواكبتهم مسيرة حكومتنا الإصلاحية، ولا سيّما تنويههم بمشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان.



وثمّن سلام تأييدهم لإنجاز الجيش المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، وأكّد لهم عزمنا الثابت على تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة والمراحل التي تليها.