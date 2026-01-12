شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى مساء اليوم، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في دارته - كليمنصو، وأجريا جولة أفق حول الوضع العام في البلاد والمنطقة ووضع الطائفة، وخصوصا "ما يتعلق بالمجلس المذهبي، وما يترتب على كل ذلك من ثبات في الموقف وتعاون في العمل".