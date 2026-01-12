كرامي عرضت مع روابط المعلمين مطالبهم: تمنيت عليهم عدم اللجوء إلى الإضراب وسأكون صوتهم في مجلس الوزراء

اجتمعت وزيرة التربية ريما كرامي مع روابط أفراد الهيئة التعليمية: رئيس رابطة معلمي الأساسي الرسمي حسين جواد، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جمال عمر، رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة، وعدد من أعضاء الروابط، وتم البحث في مطالب الهيئة التعليمية، موضوع الإضراب، والخطوات التي تحققت والأخرى قيد التحقق .



كرامي



وبعد الاجتماع، قالت وزيرة التربية: "اجتمعت اليوم بروابط الأساتذة في التعليم المهني والأساسي والثانوي الرسمي، وهذه الوقفة هي تتمة لشراكة بدأت منذ بداية هذا العام الدراسي لنمسك بأيدي بعضنا البعض فنحقق أحد الأهداف التي نتفق عليها وهي تحسين اوضاع الأساتذة في شكل خاص كجزء من التعهد الذي قامت به وزارة التربية والحكومة التي أنا جزء منها، وهذا الهدف هو تحسين اوضاع القطاع العام".



وأضافت: "أنا ككل مرة اكدت للزملاء بأن مطالبهم مسموعة، وأنني أعرف وجعهم وقساوة ظروف العمل عليهم في ظل الإنخفاض الحاصل في القدرة الشرائية لرواتبهم، وخفض مداخيلهم كثيرا بسبب الأزمة الإقتصادية، وقد وضعتهم مجددا في أجواء التحركات التي تتم على صعيد الحكومة، التي تعقد جلسة يوم غد لمناقشة موضوع القطاع العام وكيفية تأمين ما هو أفضل للموظفين في الدولة وهم جزء منهم، وسوف أكون صوتهم في مجلس الوزراء وسأؤكد على الخصوصية للقطاع والسرعة التي يأملون بها، للوصول الى مطالبهم".



وتابعت: "لقد تمنيت عليهم عدم اللجوء إلى الإضراب فيما ندرس موازنة العام 2026 لأننا نحمل مسؤولية أولاد، ومن مهامنا ورسالتنا كتربويين أن نعمل ونشد على جرحنا ونقوم بواجبنا ورسالتنا تجاه الطلاب الذين نعتبرهم امانة وطنية بين ايدينا جميعا .وأكرر أنني سأكون صوت الأساتذة في مجلس الوزراء غدا، للتذكير والمطالبة بمطالبهم المحقة".



عمر



بدوره، قال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي: "إننا حرصاء على مصلحة تلامذتنا لأنهم اولادنا، كما اننا حرصاء على مصالح زملائنا في التعاقد، وليس أمامنا من وسيلة أخرى سوى رفع الصوت والإضراب، ووعدنا زملاءنا الأساتذة بأن نكون على قدر الأمانة التي حملناها على مدى أربعة أشهر، وقد أنزلناها عن اكتافنا وقدمناها إلى معالي الوزيرة، ونأمل ونؤكد بأنها على قدر الأمانة" .



جواد



أما رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي فقال: "نقلت الوزيرة إلينا الأجواء والأحاديث التي تتم في مجلس الوزراء حول العطاءات التي يمكن ان يتم تقديمها إلى القطاع العام، وأخذنا في الإعتبار أن هذه العطاءات ما زالت في إطار الوعد، إننا ننتظر الغد لكي يكون لدينا شيء ملموس للمعلمين والقطاع العام".

وأضاف: "نحن كقطاع تعليمي لا نحتمل التأجيل ولا التسويف. ان مصالح الطلاب تقتضي بأن تتابع المدارس مسيرتها، لذا يجب الإسراع في البت بمصير الزيادة التي ستعطى. واسمحي لي على الكلام في شكل تحذير بألا تكون الزيادة هزيلة، إذ أن الجميع بات يعلم عن التدني في قدراتنا الشرائية، ويجب ان يقدموا لنا ما يمكننا من العيش بكرامة فلا نجوع".



وتابع: "إنني أوكد على ما قاله زميلنا لجهة الإستمرار بالإضراب غدا، ونأمل أن نؤجل إضرابات الأسبوع المقبل إذا كانت المعطيات إيجابية".



الحركة



من جهته، قال رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي: "لم نترك بابا إلا وطرقناه من خلال اللقاءات والحوارات وذلك قبل أن نصل إلى التحركات وإلى مواقفنا التصعيدية. لسنا هواة تعطيل ولا إضراب ولكن الإنسان الموجوع يصرخ انما بالطرق القانونية. إننا نناشد من هنا عبر منبر مكتب وزيرة التربية، التي ليس لدينا ادنى شك باهتمامها وحرصها فهي صوتنا في وزارة التربية وفي كل المحافل، وتحمل راية المطالب وراية المصلحة العامة من طلاب وأساتذة ومؤسسات لكي تحقق لنا هذه المطالب، ولكننا وصلنا امام حائط مسدود ولا شيء ملموس بين أيدينا".



