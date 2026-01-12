الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كرامي عرضت مع روابط المعلمين مطالبهم: تمنيت عليهم عدم اللجوء إلى الإضراب وسأكون صوتهم في مجلس الوزراء

أخبار لبنان
2026-01-12 | 12:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كرامي عرضت مع روابط المعلمين مطالبهم: تمنيت عليهم عدم اللجوء إلى الإضراب وسأكون صوتهم في مجلس الوزراء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
كرامي عرضت مع روابط المعلمين مطالبهم: تمنيت عليهم عدم اللجوء إلى الإضراب وسأكون صوتهم في مجلس الوزراء

اجتمعت وزيرة التربية ريما كرامي مع روابط أفراد الهيئة التعليمية: رئيس رابطة معلمي الأساسي الرسمي حسين جواد، رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي جمال عمر، رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة، وعدد من أعضاء الروابط، وتم البحث في مطالب الهيئة التعليمية، موضوع الإضراب، والخطوات التي تحققت والأخرى قيد التحقق .

كرامي 

وبعد الاجتماع، قالت وزيرة التربية: "اجتمعت اليوم بروابط الأساتذة في التعليم المهني والأساسي والثانوي الرسمي، وهذه الوقفة هي تتمة لشراكة بدأت منذ بداية هذا العام الدراسي لنمسك بأيدي بعضنا البعض فنحقق أحد الأهداف التي نتفق عليها وهي تحسين اوضاع الأساتذة في شكل خاص كجزء من التعهد الذي قامت به وزارة التربية والحكومة التي أنا جزء منها، وهذا الهدف هو تحسين اوضاع القطاع العام".

وأضافت: "أنا ككل مرة اكدت للزملاء بأن مطالبهم مسموعة، وأنني أعرف وجعهم وقساوة ظروف العمل عليهم في ظل الإنخفاض الحاصل في القدرة الشرائية لرواتبهم، وخفض مداخيلهم كثيرا بسبب الأزمة الإقتصادية، وقد وضعتهم مجددا في أجواء التحركات التي تتم على صعيد الحكومة، التي تعقد جلسة يوم غد لمناقشة موضوع القطاع العام وكيفية تأمين ما هو أفضل للموظفين في الدولة وهم جزء منهم، وسوف أكون صوتهم في مجلس الوزراء وسأؤكد على الخصوصية للقطاع والسرعة التي يأملون بها، للوصول الى مطالبهم".

وتابعت: "لقد تمنيت عليهم عدم اللجوء إلى الإضراب فيما ندرس موازنة العام 2026 لأننا نحمل مسؤولية أولاد، ومن مهامنا ورسالتنا كتربويين أن نعمل ونشد على جرحنا ونقوم بواجبنا ورسالتنا تجاه الطلاب الذين نعتبرهم امانة وطنية بين ايدينا جميعا .وأكرر أنني سأكون صوت الأساتذة في مجلس الوزراء غدا، للتذكير والمطالبة بمطالبهم المحقة".

عمر  

بدوره، قال رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي: "إننا حرصاء على مصلحة تلامذتنا لأنهم اولادنا، كما اننا حرصاء على مصالح زملائنا في التعاقد، وليس أمامنا من وسيلة أخرى سوى رفع الصوت والإضراب، ووعدنا زملاءنا الأساتذة بأن نكون على قدر الأمانة التي حملناها على مدى أربعة أشهر، وقد أنزلناها عن اكتافنا وقدمناها إلى معالي الوزيرة، ونأمل ونؤكد بأنها على قدر الأمانة" .

جواد 

أما رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي فقال: "نقلت الوزيرة إلينا الأجواء والأحاديث التي تتم في مجلس الوزراء حول العطاءات التي يمكن ان يتم تقديمها إلى القطاع العام، وأخذنا في الإعتبار أن هذه العطاءات ما زالت في إطار الوعد، إننا ننتظر الغد لكي يكون لدينا شيء ملموس للمعلمين والقطاع العام".
 
وأضاف: "نحن كقطاع تعليمي لا نحتمل التأجيل ولا التسويف. ان مصالح الطلاب تقتضي بأن تتابع المدارس مسيرتها، لذا يجب الإسراع في البت بمصير الزيادة التي ستعطى. واسمحي لي على الكلام في شكل تحذير بألا تكون الزيادة هزيلة، إذ أن الجميع بات يعلم عن التدني في قدراتنا الشرائية، ويجب ان يقدموا لنا ما يمكننا من العيش بكرامة فلا نجوع".

وتابع: "إنني أوكد على ما قاله زميلنا لجهة الإستمرار بالإضراب غدا، ونأمل أن نؤجل إضرابات الأسبوع المقبل إذا كانت المعطيات إيجابية".

الحركة

من جهته، قال رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي: "لم نترك بابا إلا وطرقناه من خلال اللقاءات والحوارات وذلك قبل أن نصل إلى التحركات وإلى مواقفنا التصعيدية. لسنا هواة تعطيل ولا إضراب ولكن الإنسان الموجوع يصرخ انما بالطرق القانونية. إننا نناشد من هنا عبر منبر مكتب وزيرة التربية، التي ليس لدينا ادنى شك باهتمامها وحرصها فهي صوتنا في وزارة التربية وفي كل المحافل، وتحمل راية المطالب وراية المصلحة العامة من طلاب وأساتذة ومؤسسات لكي تحقق لنا هذه المطالب، ولكننا وصلنا امام حائط مسدود ولا شيء ملموس بين أيدينا".

أخبار لبنان

روابط

المعلمين

مطالبهم:

تمنيت

عليهم

اللجوء

الإضراب

وسأكون

صوتهم

الوزراء

LBCI التالي
بعد اجتماع سفراء "الخماسية" مع سلام... ماغرو: ناقشنا المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-12-15

روابط التعليم الرسمي: إضراب واعتصامات الأربعاء اعتراضًا على المماطلة في تحقيق المطالب

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-26

روابط التعليم الرسميّ: التعبير في الشارع على امل ان تسمع الحكومة ووزير المالية صرخة الأساتذة والمعلمين

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

اضراب موظفي القطاع العام تفاوت بين دائرة واخرى والتصعيد نحو الإضراب المفتوح لنيل المطالب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-16

كرامي عرضت شؤونا تربوية مع نائب المدير العام للوكالة السويسرية واتحاد المؤسسات الخاصة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:03

وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:46

بعد اجتماع سفراء "الخماسية" مع سلام... ماغرو: ناقشنا المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-10-27

بيان: روبيو تحدث يوم السبت مع نتنياهو

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-06

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب أشعال ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

LBCI
خبر عاجل
2026-01-11

أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان كفرحتا بجنوب لبنان

LBCI
آخر الأخبار
15:09

شحادة لـ"عشرين 30": لا نستطيع كدولة ضبط مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي لذلك قررنا كعدد من الدول الأخرى اعتماد أطر قائمة على تقييم المخاطر لتنظيم استخدامه إذ لا يمكن البدء بالتشريع من دون البدء بالتنظيم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عام التحوّل الأول: الإصلاحات والتحديات في عهد جوزاف عون – سلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

استئناف نشاط الخماسية: الاصلاحات توازي السلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في بيروت محادثات في شأن مؤتمر لدعم الجيش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

ترقّب إسرائيلي لموقف واشنطن واستنفار أمني في مواجهة إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

إيران بين الشارع والدبلوماسية: احتجاجات وتصعيد متبادل مع واشنطن

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-1-2026

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:07

قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة

LBCI
حال الطقس
00:35

أمطار غزيرة وثلوج كثيفة ورياح قوية… منخفض جويّ يبدأ اليوم

LBCI
أخبار لبنان
12:02

شيخ العقل التقى جنبلاط... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
أخبار لبنان
06:26

كرامي: للضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على المدنيين وتحييد المؤسسات التربوية عن القصف

LBCI
أخبار دولية
23:59

نجل شاه إيران المخلوع حثّ قوات الأمن على "الوقوف مع الشعب"

LBCI
خبر عاجل
05:52

الداخلية السورية: القبض على منفذي التفجير الأرهابي في مسجد الإمام علي بمحافظة حمص

LBCI
خبر عاجل
11:23

ترامب لشبكة إن بي سي: قد نرد على ما يحدث في إيران وأتلقى كل ساعة أو أقل إحاطة بشأن الوضع على الأرض هناك

LBCI
خبر عاجل
09:25

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: ردنا على أي هجوم محتمل سيكون موجعاً وقواتنا المسلحة أعدت خططها للرد على أي هجوم أميركي أو إسرائيلي محتمل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More