بعد اجتماع سفراء "الخماسية" مع سلام... ماغرو: ناقشنا المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان

إجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، السيد نواف سلام، وزملائي سفراء اللجنة الخماسية، ناقشنا خلاله المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان مع بداية هذا العام، بالإضافة إلى آفاق الانتخابات النيابية المقبلة.@grandserail https://t.co/B9NFdTVzKY
— Hervé Magro (@Herve_Magro) January 12, 2026
إجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، السيد نواف سلام، وزملائي سفراء اللجنة الخماسية، ناقشنا خلاله المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان مع بداية هذا العام، بالإضافة إلى آفاق الانتخابات النيابية المقبلة.@grandserail https://t.co/B9NFdTVzKY