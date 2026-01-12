بعد اجتماع سفراء "الخماسية" مع سلام... ماغرو: ناقشنا المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان

كتب السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو عبر حسابه على منصة "اكس": "إجتماع مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وزملائي سفراء اللجنة الخماسية، ناقشنا خلاله المستجدات في ما يتعلق بالإصلاحات وأمن لبنان مع بداية هذا العام، بالإضافة إلى آفاق الانتخابات النيابية المقبلة".