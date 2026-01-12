وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية أنه "نظرا لسوء الأحوال الجوية واختلاف تأثيرها بين منطقة لبنانية وأخرى، تترك وزيرة التربية ريما كرامي لإدارات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة القرار لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل، وذلك بحسب الظروف المناخية في محيط كل مؤسسة، حفاظا على سلامة التلاميذ والأساتذة والمديرين العاملين في كل مؤسسة تربوية".