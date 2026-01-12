اليونيفيل: دبابتان إسرائيليتان تطلقان ثلاث قذائف قرب سردا دون تسجيل إصابات

أعلنت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل أنها رصدت تحرّك دبابتين من طراز ميركافا من موقع تابع للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، بالقرب من سردا، إلى عمقٍ أكبر داخل لبنان.



وأوضحت في بيان أنها طلبت، عبر قنوات الارتباط، من الدبابات وقف أنشطتها.



وأشارت هذه القوات الى أنه بعد فترة من الوقت، أطلقت إحدى الدبابات ثلاث قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تقارب 150 مترًا منها.



وقالت: "أثناء تحرّك قوات حفظ السلام للابتعاد حفاظًا على سلامتها، جرى تتبّعها بشكل متواصل بواسطة أشعة الليزر الصادرة من الدبابات.

وغادرت الدبابات المكان بعد نحو نصف ساعة، ولم تُسجَّل أي إصابات".





وأوضحت قوات اليونيفيل أنها كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقًا بالأنشطة في تلك المناطق، وفق الممارسات المعتادة اثناء عمل الدوريات في المناطق الحسّاسة القريبة من الخط الأزرق.



ورأت أنّ هجمات من هذا النوع على قوات حفظ سلام معرّفة بوضوح، وتؤدي مهامها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، باتت تتكرّر بشكل مقلق.



وأكدت أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا جسيمًا للقرار 1701.



وجدّدت اليونيفيل تذكيرها الجيش الإسرائيلي بواجبه في ضمان سلامة قوات حفظ السلام ووقف الهجمات ضدها، قائلة "إن هذا العدوان يقوّض القرار 1701 والاستقرار الذي تعمل قوات حفظ السلام والأطراف المعنية على ترسيخه".









