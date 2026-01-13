حاصباني: الحكومة تُبَدّي حملة اليوروبوند على المودعين

كتب النائب غسان حاصباني على منصة "إكس": "الحكومة تُبدّي حملة اليوروبوند على المودعين. سعر اليوروبوند يقترب من 30 سنتًا، وكل تأخير في التفاوض يكلّف الدولة مليارات إضافية. قبل سنة كانت القيمة نحو 3 مليارات دولار، واليوم تقارب 10 مليارات. قانون الفجوة المالية ورسائل التفاؤل المبكرة عن التعافي يدفعان السعر صعودًا. ما يجري يوحي بأن أولوية الحكومة هي لليوروبوند لا لإنصاف المودعين عبر رسملة مصرف لبنان. الوضع يفرض تصحيح المسار الاصلاحي والتفاوض سريعًا قبل فوات الأوان".