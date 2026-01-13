الأخبار
فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار
أخبار لبنان
2026-01-13 | 03:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار
غمرت مياه النهر الكبير منتصف الليل، الأراضي الزراعية وعددًا من المنازل في بلدات السماقية والعريضة وحكر الضاهري في سهل عكّار، بعدما ارتفع منسوب النهر بشكل ملحوظ نتيجة العاصفة الجوية والأمطار الغزيرة، متسبّبًا بأضرار مادية كبيرة.
وفي هذا السياق، ناشد الأهالي الوزارات والجهات المعنية العمل معالجة الأسباب الجذرية للفيضانات، عبر تنفيذ حلول دائمة، أبرزها إنشاء سواتر ترابية من الجانب اللبناني للنهر الكبير، بما يساهم في حماية البلدات والأراضي الزراعية من خطر الغمر المتكرر.
إلى ذلك، تساقطت الثلوج على المرتفعات في أعالي جرود عكّار، فيما أعلنت البلديات، بالتنسيق مع الدفاع المدني وفرق المستجيب الأول، رفع الجهوزية التامة والاستعداد للتدخل عند الحاجة، تحسّبًا لأي طارئ قد تفرضه الظروف المناخية.
أخبار لبنان
النهر
الكبير
والمياه
بلدات
عكّار
