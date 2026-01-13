توجيهات من رئيس الجمهورية لثلاثة سفراء

استقبل رئيس الجمهوريّة جوزاف عون ثلاثة سفراء لبنانيين معتمدين في الخارج، وهم: نديم صوراتي (السنغال)، خليل محمد (العراق)، وسلام الأشقر (إندونيسيا).