وزارة الشؤون الاجتماعية اعلنت نتائج انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية نتائج انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين التي أُجريت يوم الأحد 11 كانون الثاني الحالي من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً في مراكز برنامج تأمين حقوق المعوّقين الثمانية الموزّعة على الأراضي اللبنانية، بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة والمكّلفين من قِبل جمعيات الخدمات.

وأفادت بأن عدد الناخبين المسجّلين عن فئة الأفراد قد بلغ 46,635 ناخباً، فيما بلغ عدد المقترعين 1,085 مقترعاً.

وأوضحت أن عدد الناخبين في فئة جمعيات الخدمات، قد بلغ 20 مقترعاً من أصل 163 ناخباً.

وقد صدر عن الانتخابات النتائج الآتية:

أولاً: جمعيات المعوّقين

• عن الإعاقة الحركية: الجمعية الخيرية لمساعدة جرحى ومعاقي الحرب في لبنان (بالتزكية)

• عن الإعاقة البصرية: رابطة الجامعيين اللبنانيين للمكفوفين (بالتزكية)

عن الإعاقة السمعية : جمعية اركنسيال ( بالتزكية )

في حين بقي المقعد عن الإعاقة العقلية شاغراً لعدم وجود مرشحين

ثانياً: جمعيات الخدمات

• عن الإعاقة الحركية: جمعية الخدمة الاجتماعية لسلامة الطفولة (سيزوبيل) – 7 أصوات

• عن الإعاقة البصرية: جمعية المبرّات الخيرية (بالتزكية)

• عن الإعاقة السمعية: مؤسسة الأب روبرتس للأحداث الصم (بالتزكية)

• عن الإعاقة العقلية: مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان – دار الأيتام الإسلامية – 9 أصوات

ثالثاً: الأشخاص ذوو الإعاقة بصفتهم الفردية

• عن الإعاقة الحركية: الياس طنوس (307 صوتاً)

• عن الإعاقة البصرية: محمد جلول (477 صوتاً)

• عن الإعاقة السمعية: شفيق قليلات (بالتزكية)

عن الإعاقة العقلية : موسى شرف الدين ( 48 صوتاً )

وذكرت الوزارة، "للإطلاع على تفاصيل عملية الاقتراع والنتائج، يُرجى مراجعة محضر اعلان نتائج انتخابات أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين تاريخ 11/1/2026، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية".

وأكدت أنه على ضوء هذه النتائج، سيصدر قريباً قرار عن وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد بتشكيل الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين، وفقاً لأحكام القانون 220/2000، على أن تباشر الهيئة أعمالها بعد صدور القرار.

وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستعمل على ضمان نجاح عمل الهيئة الوطنية لشؤون المعوّقين، ودعمها في أداء مهامها، بما يسهم في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان مشاركتهم الكاملة والفاعلة في المجتمع، لما لذلك من دور أساسي في بناء مجتمع عادل ودامج.