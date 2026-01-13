شقير رحّب بمواقف الرئيس عون: القطاع الخاص سيبقى سنداً قوياً للعهد والحكومة

رحّب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بالمواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مقابلته الأخيرة، لمناسبة مرور سنة على انتخابه رئيساً للجمهورية.



وكتب عبر حسابه على منصة اكس: "مواقف نعتزّ ونفتخر بها، لما تحمله من دلالات واضحة على جرأة فخامته في قول الحقيقة ومصارحة اللبنانيين في مختلف القضايا، ولا سيما الأساسية والحساسة منها، كما تعكس ثباته على مواقفه الوطنية الخالصة التي أعلنها في خطاب القسم، والتزامه الجاد بإعادة بناء دولة قوية وقادرة، تكون على قدر طموحات اللبنانيين. وبإسمي وبإسم الهيئات الاقتصادية، نتقدّم من فخامته، كما من الحكومة ورئيسها دولة الدكتور نواف سلام، بأحرّ التهاني على الإنجازات الكبيرة التي تحققت في وقت قياسي، خلال أقل من عام، رغم التحديات الجسيمة".



وأضاف: "اغتناماً لهذه المناسبة، نؤكد أن القطاع الخاص اللبناني سيبقى دائماً سنداً قوياً للعهد والحكومة في مسيرة إعادة بناء الدولة، وهو قادر، في حال تهيئة الظروف المناسبة، وفي مقدّمها تنفيذ القرار 1701 بكامل مندرجاته وحصر السلاح بيد الدولة، على رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى حدود 10 في المئة، وخلق عشرات آلاف فرص العمل للبنانيين".