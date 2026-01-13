الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام ناقش الانتظام المالي والقضاء المالي مع رئيس ديوان المحاسبة وسعد حذّر من شبهة فساد في معمل نفايات صيدا
أخبار لبنان
2026-01-13 | 07:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلام ناقش الانتظام المالي والقضاء المالي مع رئيس ديوان المحاسبة وسعد حذّر من شبهة فساد في معمل نفايات صيدا
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم النائب اسامة سعد الذي قال بعد اللقاء:"عرضنا مع دولة الرئيس سلام قضية اساسية تعتبر كارثية بيئية والتي تمر بها مدينة صيدا منذ سنوات وتحديدا منذ 2011 حتى الان، من خلال تراكم النفايات من دون معالجة، بمئات الآلاف من الأطنان، من المفترض أن يقوم المعمل بمعالجة النفايات وفقاً للقواعد الصحية والبيئية المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء، ووفقاً لبنود العقد الموقّع بينه وبين بلدية صيدا، إلا أن الواقع يُظهر أن المعمل لا يقوم بالمعالجة الكاملة للنفايات، بل يكتفي بمعالجة جزئية، خلافاً لما هو متفق عليه".
اضاف:"رغم ذلك، يتقاضى المعمل مستحقاته المالية على أساس المعالجة الكاملة، الأمر الذي يشكّل شبهة فساد مالي وهدر للمال العام، لا سيما أن مبالغ تُقدَّر بملايين الدولارات قد دُفعت مقابل خدمات لم تُنفَّذ وفقاً للأصول. وبناءً عليه، كنت قدمت اخباراً الى النيابة العامة المالية في هذا الشأن ومن المفترض ان تجرى تحقيقات حول هذا الموضوع، والبلديات المتعاقبة كذلك وزراء البيئة لم يتخذوا اجراءات لالزام المعمل بالقواعد الصحية والبيئية حتى الزامه بالعقد الموقع بينه وبين بلدية صيدا، وهي وعلى مدى السنوات الماضية لم تلزم المعمل باي اجراءات لتنفيذ العقد الموقع معه ادى الى الخلل الذي نراه.
وهي خلقت مشكلة بعد ان اتخذت البلدية قرارا بوقف اسقبال النفايات من اتحاد بلديات جزين والتي لا تتجاوز خمسة عشر طناً يومياً، المشكلة تكمن في الاساس في سوء أداء المعمل وعدم التزامه بمعالجة النفايات وفقاً للمعايير الصحية والبيئية وبما يتوافق مع بنود العقد الموقّع".
وتابع:" وكانت مناسبة عرضنا اوضاع مستشفى صيدا الحكومي الذي هو حاجة للفئات الكادحة بعد ان باتت فاتورة الصحة مرتفعة جدا وليس بمقدور الفئات تامينها، اضافة الى مواضيع اخرى مرتبطة بالشأن العام".
واستقبل الرئيس سلام رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران يرافقه المدعي العام للديوان القاضي فوزي خميس ورؤساء الغرف القضاة عبد الرضا ناصر، انعام البستاني ونيلي ابي يونس .
بعد اللقاء أوضح القاضي بدران ان الوفد قدم للرئيس سلام التهنئة لمناسبة السنة الجديدة، و"أطلعناه على انجاز الديوان لقطوعات الحساب وعودة الانتظام المالي للدولة اللبنانية، وطالبناه بتعيين رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة، وفتح دورة جديدة للقضاء المالي في الديوان لوضع حد للشغور في القضاء".
أخبار لبنان
الانتظام
المالي
والقضاء
المالي
ديوان
المحاسبة
نفايات
التالي
سرقة 60 ألف دولار من محل لبيع الأدوات الكهربائية في جبيل
شقير رحّب بمواقف الرئيس عون: القطاع الخاص سيبقى سنداً قوياً للعهد والحكومة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-30
وفد من رابطة المودعين بعد لقاء سلام يؤكد دعم مشروع قانون الانتظام المالي وحماية الذهب الوطني
أخبار لبنان
2025-12-30
وفد من رابطة المودعين بعد لقاء سلام يؤكد دعم مشروع قانون الانتظام المالي وحماية الذهب الوطني
0
أخبار لبنان
2025-12-26
سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع
أخبار لبنان
2025-12-26
سلام يترأس جلسة مجلس الوزراء لاستئناف درس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع
0
أخبار لبنان
2025-10-23
وزير المالية استقبل الوزير الحجار وعرض التحضيرات لزيارة البنك الدولي واكد تعزيز الشراكة مع ديوان المحاسبة لدعم الإصلاح المالي
أخبار لبنان
2025-10-23
وزير المالية استقبل الوزير الحجار وعرض التحضيرات لزيارة البنك الدولي واكد تعزيز الشراكة مع ديوان المحاسبة لدعم الإصلاح المالي
0
آخر الأخبار
2025-10-29
الحجار وصل الى مبنى المالية لبلدية بيروت لتفقد دائرة الصرفيات في المصلحة المالية حيث يقوم فريق من ديوان المحاسبة بالتدقيق بالمستندات بعد التداول بمعلومات حول عملية صرف للأموال
آخر الأخبار
2025-10-29
الحجار وصل الى مبنى المالية لبلدية بيروت لتفقد دائرة الصرفيات في المصلحة المالية حيث يقوم فريق من ديوان المحاسبة بالتدقيق بالمستندات بعد التداول بمعلومات حول عملية صرف للأموال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:36
لجنة تكنولوجيا المعلومات أقرت مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا معدلا
أخبار لبنان
09:36
لجنة تكنولوجيا المعلومات أقرت مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا معدلا
0
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
0
أخبار لبنان
09:07
انهيار جديد في جسر العريضة الحدودي المتضرّر منذ العاصفة الماضية
أخبار لبنان
09:07
انهيار جديد في جسر العريضة الحدودي المتضرّر منذ العاصفة الماضية
0
أخبار لبنان
09:02
بري تابع وزواره الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية مرقص: أطلعته على ملاحظاتي على قانون الفجوة المالية وتحفظاتي عليه
أخبار لبنان
09:02
بري تابع وزواره الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية مرقص: أطلعته على ملاحظاتي على قانون الفجوة المالية وتحفظاتي عليه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:02
إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية - الخليجية بحث مع بخاري في تنمية العلاقات الإقتصادية مع السعودية
أخبار لبنان
08:02
إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية - الخليجية بحث مع بخاري في تنمية العلاقات الإقتصادية مع السعودية
0
عالم الطبخ
10:21
أطباق مختلفة وشهية باستخدام فاهيتا الدجاج... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
10:21
أطباق مختلفة وشهية باستخدام فاهيتا الدجاج... مائدة مميزة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
رياضة
06:31
مانشستر يونايتد يتفق مع كاريك لتعيينه مدربا موقتا
رياضة
06:31
مانشستر يونايتد يتفق مع كاريك لتعيينه مدربا موقتا
0
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
0
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
0
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
0
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
2
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
3
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
4
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
5
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
6
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
7
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
8
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More