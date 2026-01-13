سرقة 60 ألف دولار من محل لبيع الأدوات الكهربائية في جبيل

تقدم اصحاب احد المحلات التجارية لبيع الأدوات الكهربائية في مدينة جبيل بشكوى لدى مخفر جبيل في قوى الامن الداخلي ضد مجهولين قاموا بكسر احدى النوافذ في المحال وسرقوا مبلغ ٦٠ الف دولار من الخزنة ولاذوا بالفرار.



وعملت القوى الامنية على نزع البصمات والبدء بالتحقيقات لمعرفة الفاعلين.



