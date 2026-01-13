إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية - الخليجية بحث مع بخاري في تنمية العلاقات الإقتصادية مع السعودية

زار وفدٌ من اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية–الخليجية، برئاسة وسام العريس، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري، في مقر السفارة في رأس بيروت.



ووفق بيان عن الاتحاد"جرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات في البلاد، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والمالي، إضافةً إلى سبل تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية–السعودية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.



وقدّر الوفد الدور الدائم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم لبنان، وكافة الجهود التي تبذلها من أجل تعافي لبنان على مختلف المستويات، وبناء دولة قوية وقادرة تكون على قدر طموحات اللبنانيين.



كما نقل الوفد تأكيد السفير بخاري الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة المملكة العربية السعودية بإعادة لبنان إلى مسار التعافي والنهوض، ومواكبتها الدقيقة لمختلف التطورات، بما يساهم في تمكينه من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة".