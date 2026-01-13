الأخبار
الرئيس عون: علينا تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد
أخبار لبنان
2026-01-13 | 08:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
5
min
الرئيس عون: علينا تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه عليهم تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد، قائلا: "بدأنا في هذا الاطار بوضع خطة لمكننة مؤسسات الدولة كافة ومعظم الوزارات تسير في هذا الاتجاه مما يخفف العبء عن المواطنين من جهة ويساهم في مكافحة الفساد من جهة أخرى".
وشدد الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من "الندوة الاقتصادية اللبنانية"، ضمّ الرئيس الفخري لـ"الندوة" النائب السابق سليم دياب، ورئيس الـ"الندوة" هيثم نوام وأعضاء فيها على أن "على السلطة السياسية مسؤولية تأمين الاستقرار السياسي، إضافة الى تحديث القوانين وحماية المغتربين المستثمرين، وفي المقابل علينا الاستفادة من التحولات في المنطقة لإستثمارها لمصلحة لبنان".
وفي مستهل اللقاء، أشار نوام الى "تاريخ الندوة التي تأسست عام 1991 بتوجيهات من الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن أبرز نشاطاتها ان تكون صلة وصل للمستثمرين اللبنانيين مع الخارج، مع وجود الجاليات اللبنانية القوية التي تعمل على خلق فرص استثمار تستفيد منها الشركات اللبنانية".
وعرض رئيس الجمعية خطة العمل المقبلة للندوة التي لخصها بثلاث نقاط وهي:
- وضع ميثاقية جديدة للندوة.
- العمل على تثبيت وتفعيل ركيزة من ركائز الميثاقية العشرة وهي الركيزة رقم 6.
- العمل مع الوزارات والمؤسسات العامة على الاستفادة من الدراسة القيمة الموجودة مع الدولة وهي خطة "ماكينزي".
ولفت الى أن رؤية الندوة تتمثل في تحسين بيئة العمل من خلال جمع المعلومات من القطاع الخاص بهدف استثمارها في اصلاح البيئة التي تعمل فيها الشركات، مشيراً الى تركيز الجمعية على الوقوف الى جانب المؤسسات العامة لتتمكن من تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
من جهته، أكد الرئيس عون أن ثروة لبنان الحقيقية تتمثل بغناه بالأدمغة البشرية، مشيراً الى "دور المغتربين اللبنانيين في المساهمة في انماء وتطوير الكثير من المشاريع في الخارج".
كما نوّه بدور الجاليات اللبنانية في مساعدة اللبنانيين في الداخل وتطوير الاقتصاد عبر الاستثمار في مشاريع عدة، مؤكداً "ضرورة اعطاء فرصة لهؤلاء المغتربين للمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية عبر صندوق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات النيابية".
ولفت رئيس الجمهورية الى "اسهام القطاع الخاص بشكل فاعل في النمو الاقتصادي الذي سجله لبنان في العام 2025، إلا "إنه علينا في المقابل تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد، وقد بدأنا في هذا الاطار بوضع خطة لمكننة مؤسسات الدولة كافة ومعظم الوزارات تسير في هذا الاتجاه مما يخفف العبء عن المواطنين من جهة ويساهم في مكافحة الفساد من جهة أخرى".
النائب ناصر
الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات نيابية، فإستقبل النائب حيدر ناصر وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والوضع في الشمال عموما وفي طرابلس خصوصا.
وقال النائب ناصر بعد اللقاء: "شددت على أهمية المواقف الوطنية التي يتخذها رئيس الجمهورية في هذه الظروف الدقيقة، ونحن نؤيد كل ما يعزز سيادة الدولة". وأضاف: "يهمني التأكيد، أن طرابلس مدينة العلماء والقانون والعيش الواحد، وستبقى كذلك بإرادة أبنائها الى أي جهة أو طائفة إنتموا".
النائب مطر
واستقبل الرئيس عون النائب إيهاب مطر والدكتور ايلي السرغاني وعرض معهما الواقع الراهن في البلاد، واطلعاه على المبادرة التي يقوم بها "نادي الشرق لحوار الحضارات في لبنان" مع "المؤسسة الإجتماعية لحوار الحضارات في أوستراليا"، التي تقضي بزراعة غابة أرز على مساحة 100 الف متر مربع في منطقة اوبيرون في سيدني قدمها المغترب اللبناني جورج سركيس، وسيتم نقل غرسات الأرز من لبنان، وبينها شجرة أرز ستحمل إسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
واعتبر النائب مطر أن هذا الحدث مهم للجالية اللبنانية في اوستراليا، ومحطة أساسية للتأكيد على الرابط القائم بين لبنانيي أستراليا والمتحدرين من اصل لبناني والدولة الأسترالية التي استضافت على ارضها اعدادا كبيرة من اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبناني.
وقال: "إنه مشروع بيئي وطني يهدف إلى زرع المزيد من أشجار الأرز اللبناني، رمز الهوية والتاريخ، على أرض أسترالية، بما يعكس حضور لبنان الحضاري والاغترابي. ولكوني مواطنًا لبنانيًا أولًا وأوستراليًا ثانيًا، أدعم هذا المشروع الرمزي بكل تفاصيله، وأضع كل إمكاناتي في خدمته، إيمانًا مني بضرورة عكس صورة لبنان الحضارية في مختلف دول العالم".
وأشاد النائب مطر بالدور الفاعل للرئيس عون، قائلا: "نؤيد هذا الدور وندعمه بكل تفاصيله، ونؤمن بالدبلوماسية التي يقوم بها، ولا سيّما أننا بدأنا بالعودة إلى الخريطة الدولية والحضن العربي الذي غاب عنا طوال السنوات الماضية نتيجة حسابات بعض القوى الخاصة التي ضربت لبنان في عمقه".
3 سفراء
دبلوماسيا، إستقبل الرئيس عون ثلاثة سفراء لبنانيين معيَّنين في الخارج هم: نديم صوراتي (السنغال)، خليل محمد (العراق)، وسلام الأشقر (اندونيسيا)، وزوَّدهم بتوجيهاته، متمنيا لهم العمل من أجل تعزيز العلاقات بين لبنان والدول المعتمدين فيها، والإهتمام بأوضاع الجاليات اللبنانية في هذه الدول.
أخبار لبنان
جوزاف عون
القطاع العام
المغتربين
الانتخابات النيابية
التالي
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك تحصد تصنيفا عالميا مرموقا وتنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي
إتحاد مجالس الأعمال اللبنانية - الخليجية بحث مع بخاري في تنمية العلاقات الإقتصادية مع السعودية
السابق
0
آخر الأخبار
2026-01-11
الرئيس عون: ورثنا أنا والحكومة هيكلا عظميا من الدولة اللبنانية ونسعى إلى إعادة بناء الدولة من جديد ولكن أفهم تعب الشعب وقد وُضعت الأمور على السكة الصحيحة
آخر الأخبار
2026-01-11
الرئيس عون: ورثنا أنا والحكومة هيكلا عظميا من الدولة اللبنانية ونسعى إلى إعادة بناء الدولة من جديد ولكن أفهم تعب الشعب وقد وُضعت الأمور على السكة الصحيحة
0
أخبار لبنان
2025-12-23
الرئيس عون أجرى لقاءات وزارية نيابية نقابية عمالية :هناك إعادة نظر برواتب القطاع العام والاضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل
أخبار لبنان
2025-12-23
الرئيس عون أجرى لقاءات وزارية نيابية نقابية عمالية :هناك إعادة نظر برواتب القطاع العام والاضراب يشل الدولة ويحرمها من المداخيل
0
خبر عاجل
2025-11-23
نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته ضدنا
خبر عاجل
2025-11-23
نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته ضدنا
0
أخبار لبنان
2025-11-03
الرئيس عون استقبل وفدا حكوميا ليبيا نقل اليه الرغبة بإعادة تفعيل العلاقات
أخبار لبنان
2025-11-03
الرئيس عون استقبل وفدا حكوميا ليبيا نقل اليه الرغبة بإعادة تفعيل العلاقات
0
أخبار لبنان
09:36
لجنة تكنولوجيا المعلومات أقرت مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا معدلا
أخبار لبنان
09:36
لجنة تكنولوجيا المعلومات أقرت مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا معدلا
0
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
0
أخبار لبنان
09:07
انهيار جديد في جسر العريضة الحدودي المتضرّر منذ العاصفة الماضية
أخبار لبنان
09:07
انهيار جديد في جسر العريضة الحدودي المتضرّر منذ العاصفة الماضية
0
أخبار لبنان
09:02
بري تابع وزواره الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية مرقص: أطلعته على ملاحظاتي على قانون الفجوة المالية وتحفظاتي عليه
أخبار لبنان
09:02
بري تابع وزواره الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية مرقص: أطلعته على ملاحظاتي على قانون الفجوة المالية وتحفظاتي عليه
0
منوعات
2026-01-07
مضيفو طيران يحذرون: هذا المكان في الطائرة مليء بالبكتيريا ولا يجب وضع معطفك فيه أبدا
منوعات
2026-01-07
مضيفو طيران يحذرون: هذا المكان في الطائرة مليء بالبكتيريا ولا يجب وضع معطفك فيه أبدا
0
أخبار لبنان
03:39
فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار
أخبار لبنان
03:39
فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار
0
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
0
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
0
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
0
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
0
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
2
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
3
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
4
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
5
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
6
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
7
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
8
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
