الرئيس عون: علينا تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد

أخبار لبنان
2026-01-13 | 08:04
الرئيس عون: علينا تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد
الرئيس عون: علينا تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أنه عليهم تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد، قائلا: "بدأنا في هذا الاطار بوضع خطة لمكننة مؤسسات الدولة كافة ومعظم الوزارات تسير في هذا الاتجاه مما يخفف العبء عن المواطنين من جهة ويساهم في مكافحة الفساد من جهة أخرى".
   
وشدد الرئيس عون خلال لقائه وفدًا من "الندوة الاقتصادية اللبنانية"، ضمّ الرئيس الفخري لـ"الندوة" النائب السابق سليم دياب، ورئيس الـ"الندوة" هيثم نوام وأعضاء فيها على أن "على السلطة السياسية مسؤولية تأمين الاستقرار السياسي، إضافة الى تحديث القوانين وحماية المغتربين المستثمرين، وفي المقابل علينا الاستفادة من التحولات في المنطقة لإستثمارها لمصلحة لبنان".

وفي مستهل اللقاء، أشار نوام الى "تاريخ الندوة التي تأسست عام 1991 بتوجيهات من الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومن أبرز نشاطاتها ان تكون صلة وصل للمستثمرين اللبنانيين مع الخارج، مع وجود الجاليات اللبنانية القوية التي تعمل على خلق فرص استثمار تستفيد منها الشركات اللبنانية".

وعرض رئيس الجمعية خطة العمل المقبلة للندوة التي لخصها بثلاث نقاط وهي:
- وضع ميثاقية جديدة للندوة.
- العمل على تثبيت وتفعيل ركيزة من ركائز الميثاقية العشرة وهي الركيزة رقم 6.
- العمل مع الوزارات والمؤسسات العامة على الاستفادة من الدراسة القيمة الموجودة مع الدولة وهي خطة "ماكينزي".

ولفت الى أن رؤية الندوة تتمثل في تحسين بيئة العمل من خلال جمع المعلومات من القطاع الخاص بهدف استثمارها في اصلاح البيئة التي تعمل فيها الشركات، مشيراً الى تركيز الجمعية على الوقوف الى جانب المؤسسات العامة لتتمكن من تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

من جهته، أكد الرئيس عون أن ثروة لبنان الحقيقية تتمثل بغناه بالأدمغة البشرية، مشيراً الى "دور المغتربين اللبنانيين في المساهمة في انماء وتطوير الكثير من المشاريع في الخارج".

كما نوّه بدور الجاليات اللبنانية في مساعدة اللبنانيين في الداخل وتطوير الاقتصاد عبر الاستثمار في مشاريع عدة، مؤكداً "ضرورة اعطاء فرصة لهؤلاء المغتربين للمشاركة في الحياة السياسية اللبنانية عبر صندوق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات النيابية". 

ولفت رئيس الجمهورية الى "اسهام القطاع الخاص بشكل فاعل في النمو الاقتصادي الذي سجله لبنان في العام 2025، إلا "إنه علينا في المقابل تفعيل القطاع العام وإعادة بنائه من جديد، وقد بدأنا في هذا الاطار بوضع خطة لمكننة مؤسسات الدولة كافة ومعظم الوزارات تسير في هذا الاتجاه مما يخفف العبء عن المواطنين من جهة ويساهم في مكافحة الفساد من جهة أخرى".

النائب ناصر

الى ذلك، كانت للرئيس عون لقاءات نيابية، فإستقبل النائب حيدر ناصر وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والوضع في الشمال عموما وفي طرابلس خصوصا. 

وقال النائب ناصر بعد اللقاء: "شددت على أهمية المواقف الوطنية التي يتخذها رئيس الجمهورية في هذه الظروف الدقيقة، ونحن نؤيد كل ما يعزز سيادة الدولة". وأضاف: "يهمني التأكيد، أن طرابلس مدينة العلماء والقانون والعيش الواحد، وستبقى كذلك بإرادة أبنائها الى أي جهة أو طائفة إنتموا".
 
النائب مطر

واستقبل الرئيس عون النائب إيهاب مطر والدكتور ايلي السرغاني وعرض معهما الواقع الراهن في البلاد، واطلعاه على المبادرة التي يقوم بها "نادي الشرق لحوار الحضارات في لبنان" مع "المؤسسة الإجتماعية لحوار الحضارات في أوستراليا"، التي تقضي بزراعة غابة أرز على مساحة 100 الف متر مربع في منطقة اوبيرون في سيدني قدمها المغترب اللبناني جورج سركيس، وسيتم نقل غرسات الأرز من لبنان، وبينها شجرة أرز ستحمل إسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. 

واعتبر النائب مطر أن هذا الحدث مهم للجالية اللبنانية في اوستراليا، ومحطة أساسية للتأكيد على الرابط القائم بين لبنانيي أستراليا والمتحدرين من اصل لبناني والدولة الأسترالية التي استضافت على ارضها اعدادا كبيرة من اللبنانيين والمتحدرين من أصل لبناني. 

وقال: "إنه مشروع بيئي وطني يهدف إلى زرع المزيد من أشجار الأرز اللبناني، رمز الهوية والتاريخ، على أرض أسترالية، بما يعكس حضور لبنان الحضاري والاغترابي. ولكوني مواطنًا لبنانيًا أولًا وأوستراليًا ثانيًا، أدعم هذا المشروع الرمزي بكل تفاصيله، وأضع كل إمكاناتي في خدمته، إيمانًا مني بضرورة عكس صورة لبنان الحضارية في مختلف دول العالم". 

وأشاد النائب مطر بالدور الفاعل للرئيس عون، قائلا: "نؤيد هذا الدور وندعمه بكل تفاصيله، ونؤمن بالدبلوماسية التي يقوم بها، ولا سيّما أننا بدأنا بالعودة إلى الخريطة الدولية والحضن العربي الذي غاب عنا طوال السنوات الماضية نتيجة حسابات بعض القوى الخاصة التي ضربت لبنان في عمقه".

3 سفراء 

دبلوماسيا، إستقبل الرئيس عون ثلاثة سفراء لبنانيين معيَّنين في الخارج هم: نديم صوراتي (السنغال)، خليل محمد (العراق)، وسلام الأشقر (اندونيسيا)، وزوَّدهم بتوجيهاته، متمنيا لهم العمل من أجل تعزيز العلاقات بين لبنان والدول المعتمدين فيها، والإهتمام بأوضاع الجاليات اللبنانية في هذه الدول. 
 

أخبار لبنان

جوزاف عون

القطاع العام

المغتربين

الانتخابات النيابية

