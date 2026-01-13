شقير من قصر بعبدا: الوضع الاقتصادي أفضل ونحن كهيئات اقتصادية متفائلون بالمستقبل

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي قدم له التهنئة بالاعياد المجيدة وبالانجازات التي تحققت في السنة الأولى من عهده.



وبعد اللقاء، قال شقير: "رغبت في وضع رئيس الجمهورية في الأجواء الاقتصادية للعام 2025 والأعياد التي شهدناها في هذه السنة التي أعادتنا الى أيام العز، حيث كانت هناك حركة قوية وسياحة خارجية في البلد، كما كان جو العيد ممتلئا بالتفاؤل بالمستقبل الجيد والمحبة".



وأضاف: "اننا كهيئات اقتصادية متفائلون بالمستقبل وبأن نصل الى حل للفجوة المالية. لدينا بعض الملاحظات التي نعمل عليها ولكن يجب ان نصل الى حل للقطاع المصرفي فعودة البلد اقتصاديا كما نحلم جميعا ويحلم به الرئيس عون تتطلب قطاعا مصرفيا قويا".



وسئل: تتحدثون بتفاؤل عن الوضع الاقتصادي. لكن في ظل ما يجري أمنيا وعدم اكتمال حصرية السلاح وما يجري في المنطقة، كيف يمكن للبنان أن يسير بهذا التفاؤل؟ فأجاب: "نحن متفائلون، وكما قلنا الأعياد كانت ممتازة والوضع الاقتصادي أفضل، ونتمنى إيجاد حل لهذا الموضوع بأسرع وقت ممكن وللقرار 1701 وساعتئذ ينتقل لبنان من مكان الى مكان آخر".

