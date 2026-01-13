الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
البقاع
1
o
الجنوب
12
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
7
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الـ8 للجنة العليا اللبنانية الأردنية... البساط : حرصاء على تفعيل التعاون
أخبار لبنان
2026-01-13 | 08:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الـ8 للجنة العليا اللبنانية الأردنية... البساط : حرصاء على تفعيل التعاون
عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، مؤتمرًا صحافيا للإعلان عن مراسم افتتاح اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الثامنة للجنة العليا اللبنانية الأردنية المشتركة في وزارة الاقتصاد، حضره سفيرة لبنان لدى الأردن بريجيت طوق، سفير الأردن لدى لبنان وليد الحديد، المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد ابو حيدر، الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي اضافة إلى وفد أردني ومسؤولي ورؤساء أقسام في الوزارة.
البساط
وأعلن البساط أن "حجم التبادل التجاري الثنائيِّ بين البلدَين يبلغُ نحو 200 مليون دولارٍ سنوياً، حيث تُشكِّل الصادرات الأردنية، ركناً أساسياً في السوق اللبنانية، فيما تحافظ المنتجات الغذائية والزراعية اللبنانية على حضورٍ ملحوظ في السوق الأردنية"، مشيرا الى أن الأردن يبرزُ كمحورٍ أساسيٍّ للربط الجوي والبري بالنسبة للبنان، بما يُساهِم في تسهيل حركة التجارة والأفراد وتعزيز الترابط الإقليمي.
ورأى أن "الإمكانات المتاحة بين بلدينا، أوسعُ بكثيرٍ والفرص الكبيرة تكمنُ في المرحلة المقبلة". وقال: "مع سعي لبنان إلى استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ننظرُ إلى الأردنِّ كشريكٍ اقتصادي استراتيجي، ولا سيما في مجالات اللوجستيات، والصناعات الدوائية، والخدمات الصحية، والزراعة، والطاقة، والنقل، والسياحة العلاجية، والاستشفاء وحالات الإخلاء الطبي والكوارث، والرقمنة والمَكنَنة، إضافةً إلى إمكاناتٍ واعدةٍ للتعاون عبر المشاريع المُشتركة وتعزيز الشراكة بين القطاعَينِ الخاصَّينِ في البلدين".
وأضاف: "من منطلق تطوير هذه العلاقة الحيويّة، تنعقدُ اجتماعاتنا اليوم في إطار اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية–اللبنانية المشتركة، للبناء على مُخرجات اجتماعات اللجان الفنية، ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا التي تنعقدُ غداً برئاسة رئيسي مجلس الوزراء، حيث يُتوقّع توقيع نحو 20 اتفاقية ومذكّرة تفاهم وبروتوكول تعاون، تشملُ في مندرجاتها تعاوناً وثيقاً بين 14 وزراة على الأقل من الجانبين".
وأكد الحرص على تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقَّعة، وتعزيز التنسيق لتنفيذ قرارات القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولا سيما في ما يتعلق بقواعد المنشأ العربية، وتحرير التجارة في الخدمات، وإنشاء الاتحاد الجمركي العربي. كما أكد التزام الجانب اللبناني بالإسراع في تنفيذ اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحُرّة الموقعة العام 2002، وتفعيل وحدة التدخل السريع.
وقال: "نثمّنُ التعاون في مجال المناطق الحرة، مع تأكيد دراسة مشروع بروتوكول التعاون الإداري والفني في هذا المجال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المعارضِ التجارية والصناعية، وتوفير بيئةٍ استثماريةٍ آمنة وحوافز جاذبة. كما نولي أهميةً خاصةً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجالات المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك وتشجيع وحماية الاستثمار".
وأضاف: "في المجالين الضريبي والجمركي، نؤكدُ أهمية تبادل الخبرات، والربط الجمركي، وتفعيل اتفاقية التعاون الإداري الموقّعة عام 2010، والاستفادة من الخبرة الأردنية المتقدمة في تحديث الجمارك، واعتماد أفضل الممارسات الدولية لمكافحة التهريب وتسهيل التجارة".
وتابع: "نأمل أن تُفضي هذه الاجتماعات، استناداً إلى مخرجات اللجان الفنية المنعقدة أمس، إلى اعتماد حزمة متكاملة من الاتفاقات والبرامج التنفيذية، بما يُعزز الانتقال من التنسيق إلى التنفيذ، ويؤسِّس لتعاونٍ مستدام يخدم مصالح شعبَينا الشقيقَين".
القضاة
من جهته، أشار القضاة إلى ان "التبادل التجاري والاقتصادي ضئيل جدا ولا بد من العمل سوية على زيادة هذا التبادل، ومنها السياحة الطبيعية والعلاجية والمجالات الأخرى كافة"، قائلا إن "كلا الجانبين يتمتع بخدمات وفرص مميزة، لذلك نعمل على بناء شراكات وتعاون مشترك فضلا عن أن لبنان لديه مقومات وقدرات اقتصادية عالية في مجال الخدمات وفق شراكة استراتيجية حقيقية تأتي ثمارها بشكل مباشر وسريع لذلك نبذل جهدنا لإيجاد بنية تحتية خصبة ومحفزة بين البلدين".
أخبار لبنان
لبنان
الأردن
عامر البساط
يعرب القضاة
التالي
شقير من قصر بعبدا: الوضع الاقتصادي أفضل ونحن كهيئات اقتصادية متفائلون بالمستقبل
كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس - الكسليك تحصد تصنيفا عالميا مرموقا وتنال 4 نخلات تميّز في مؤتمر Eduniversal العالمي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-11-03
رسامني يوقع 3 اتفاقات استراتيجية خلال الدورة العاشرة للجنة اللبنانية - المصرية
اقتصاد
2025-11-03
رسامني يوقع 3 اتفاقات استراتيجية خلال الدورة العاشرة للجنة اللبنانية - المصرية
0
آخر الأخبار
2025-11-02
رئيس الحكومة المصريّ: سعداء بعودة انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان لتنفيذ مذكرات التفاهم بين الطرفين وعلاقتنا الثنائية دائمًا هي في مستوى متقدم
آخر الأخبار
2025-11-02
رئيس الحكومة المصريّ: سعداء بعودة انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان لتنفيذ مذكرات التفاهم بين الطرفين وعلاقتنا الثنائية دائمًا هي في مستوى متقدم
0
فنّ
2025-12-16
المرحلة النهائية من مسابقة تأليف الموسيقى... اللجنة التحضيرية لفيلم "FINIKIA" تقيم حفلاً موسيقيًا (صور)
فنّ
2025-12-16
المرحلة النهائية من مسابقة تأليف الموسيقى... اللجنة التحضيرية لفيلم "FINIKIA" تقيم حفلاً موسيقيًا (صور)
0
رياضة
2025-12-15
اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026
رياضة
2025-12-15
اللجنة المنظمة تعلنها رسمياً: ماريا كاري تشارك في افتتاح أولمبياد 2026
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:36
لجنة تكنولوجيا المعلومات أقرت مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا معدلا
أخبار لبنان
09:36
لجنة تكنولوجيا المعلومات أقرت مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا معدلا
0
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
أخبار لبنان
09:32
مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا
0
أخبار لبنان
09:07
انهيار جديد في جسر العريضة الحدودي المتضرّر منذ العاصفة الماضية
أخبار لبنان
09:07
انهيار جديد في جسر العريضة الحدودي المتضرّر منذ العاصفة الماضية
0
أخبار لبنان
09:02
بري تابع وزواره الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية مرقص: أطلعته على ملاحظاتي على قانون الفجوة المالية وتحفظاتي عليه
أخبار لبنان
09:02
بري تابع وزواره الأوضاع العامة وشؤونا تشريعية مرقص: أطلعته على ملاحظاتي على قانون الفجوة المالية وتحفظاتي عليه
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-01-07
مضيفو طيران يحذرون: هذا المكان في الطائرة مليء بالبكتيريا ولا يجب وضع معطفك فيه أبدا
منوعات
2026-01-07
مضيفو طيران يحذرون: هذا المكان في الطائرة مليء بالبكتيريا ولا يجب وضع معطفك فيه أبدا
0
أخبار لبنان
03:39
فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار
أخبار لبنان
03:39
فيضان النهر الكبير والمياه غمرت بلدات سهل عكّار
0
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
أخبار دولية
07:59
إسرائيل رفعت جهوزيتها… هل يقترب التصعيد مع إيران؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
تقارير نشرة الاخبار
07:45
ثلوج على ضهر البيدر… هل الطريق سالكة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
تقارير نشرة الاخبار
07:34
طقس عاصف وثلوج… الصورة مباشرة من اللقلوق
0
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
أخبار لبنان
07:05
حايك: السفير عيسى اطلع على الخطوات الإصلاحية لمؤسسة كهرباء لبنان
0
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
أخبار دولية
03:28
إسرائيل رفعت جهوزيتها تحسبا لأي تصعيد إيراني… التفاصيل
0
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
أخبار دولية
03:25
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يرى أن السلطة في إيران تعيش "أيامها وأسابيعها الأخيرة"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
تقارير نشرة الاخبار
14:02
"السلاح صار عبئا على بيئته وعلى كل لبنان"...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من 'One Battle After Another' إلى 'Hamnet': الغولدن غلوبس 2026 تفتتح موسم الجوائز في هوليوود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فنزويلا نقطة تحوّل: واشنطن تعيد رسم حدود النفوذ الصيني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
أمن وقضاء
12:07
قوى الأمن تعمّم صورة مطلوبة بجرم سرقة
2
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
خبر عاجل
04:56
إصدار مذكرة إلقاء قبض بحقّ رياض سلامة
3
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
خبر عاجل
01:32
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
4
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
حال الطقس
01:50
منخفض قطبي يضرب لبنان… ثلوج تقترب من 1000 متر
5
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
اقتصاد
02:31
ارتفاع في أسعار المحروقات…
6
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
خبر عاجل
16:54
ترامب: اعتبارا من الآن أي دولة تتعامل تجاريا مع جمهورية إيران الإسلامية ستدفع رسوما جمركية 25% على جميع المعاملات مع أميركا
7
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
أخبار لبنان
15:03
وزيرة التربية: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل
8
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
أخبار لبنان
09:01
جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More