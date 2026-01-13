انهيار جديد في جسر العريضة الحدودي المتضرّر منذ العاصفة الماضية

سجل انهيار جديد في جسر العريضة الحدودي الذي يربط لبنان بسوريا، وهو الجسر الذي كان قد تعرّض لانهيار جزئي في وسطه خلال العاصفة الماضية، ما أدّى حينها إلى توقّف حركة المرور بالكامل أمام السيارات والآليات بين الجانبين اللبناني والسوري، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.