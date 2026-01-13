مجلس وزراء في السرايا الحكومية بعد ظهر يوم الخميس المقبل لدرس جدول أعمال من 13 بندا

يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 15 كانون الثاني الحالي، في السرايا الحكومية ، لبحث المواضيع المدرجة على جدول الأعمال المرفق، والمؤلف من 13 بندا.