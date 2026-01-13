لجنة تكنولوجيا المعلومات أقرت مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا معدلا

عقدت "لجنة تكنولوجيا المعلومات" النيابية في لبنان جلسة برئاسة النائب طوني فرنجيه، وحضور مقرر اللجنة النائب الياس حنكش النواب سعيد الأسمر، رازي الحاج، أديب عبد المسيح وحيدر ناصر.



كما حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا الدكتور كمال شحادة، والمدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، ممثل وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا جاد منيمنة ونادين شاوي والخبير القانوني المحامي أنطوان فنيانوس.



وخلال الجلسة، أقدمت اللجنة على دراسة مشروع القانون الرامي إلى إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل مفصّل.



وبعد المباحثات والمناقشات، اقرت اللجنة مشروع القانون معدّلاً.