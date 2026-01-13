الأخبار
نقابة الممرضات والممرضين حذرت من منتحلي الصفة: للتنبّه من الممارسات المخالفة للقانون
أخبار لبنان
2026-01-13 | 10:37
نقابة الممرضات والممرضين حذرت من منتحلي الصفة: للتنبّه من الممارسات المخالفة للقانون
تعقيبا على البلاغ الصادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في شأن إلقاء القبض على شخص بتهمة السرقة خلال عمله في مجال التمريض، دانت نقابة الممرضات والممرضين تفاقم ظاهرة ممارسة المهنة من قبل منتحلي الصفة غير المؤهّلين وغير اللبنانيين أو غير المرخّص لهم قانونًا، لما يشكّله ذلك من خطر مباشر على صحة المرضى وسلامة المجتمع، ولا سيّما في مجال التمريض والرعاية الصحية المنزلية، حيث تتعدّى المخالفات الأخطاء المهنية لتطال أفعالًا جرمية كالسرقة والإحتيال وإساءة الأمانة".
وأكدت النقابة أهمية اقتراح القانون المتعلّق بتنظيم الرعاية الصحية المنزلية، والذي أُقرّ في لجنة الصحة النيابية، باعتباره خطوة أساسية لضبط هذا القطاع ووضع حدّ للفوضى المتزايدة فيه، معلنة أنها "في هذا الإطار، تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على استكمال إطار تنظيمي يحدّد الشروط والمؤهلات المطلوبة لمزاولة هذه الخدمات التمريضية، ويؤمّن الحماية للمرضى وعائلاتهم، مع التشديد على ضرورة الإسراع في إقرار القانون وإصداره".
كما دعت النقابة المواطنين إلى "التنبّه من الممارسات المخالفة للقانون، وحصر التعامل بالمؤسسات المرخّصة وبالممرضات والممرضين المسجّلين أصولًا في النقابة، والملتزمين الوصفة الطبية والبروتوكولات المعتمدة، حفاظًا على صحة المرضى وسلامة المجتمع".
