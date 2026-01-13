هاشم: كلام وزير الخارجية يتجاوز حدود الوقاحة واكثر من ذلك

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أنّ كلام وزير الخارجية يوسف رجي لا يثير الريبة والخشية فحسب بل يتجاوز حدود الوقاحة واكثر من ذلك.

وقال، في بيان: “وصل إلى حد تبرير العدوان الاسرائيليّ على لبنان وهذا موقف تجاوز حدود السلطة والسيادة وطعن للكرامة الوطنية".

واعتبر هاشم أنّ هذا “الكلام المرفوض والمدان بكل المعايير الوطنية” يجب أن لا يمرّ مرور الكرام في جلسة مجلس الوزراء، ولا بد من مساءلته”.

وقال: “لو كنا في دولة كاملة السيادة والكرامة لوجبت اقالته وعدم التوقف عند اي تداعيات، فما قيل لا يمكن وضعه تحت اي مبرر ولو كان حرية الرأي التي قفز فوقها الى خيار سياسيّ يخدم العدو الاسرائيليّ ومصالحه، وهذا لا يحتاج الى تفسير لا من منطلق دستوري او اختلاف سياسيّ”.