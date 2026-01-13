"اليونيفيل": قذيفتان اصابتا مهبطَ الطائرات المروحية والبوابةَ الرئيسية في يارون

اعلنت قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، “أنّ قذيفتي هاون يُحتمل أنهما قنابل مضيئة اصابتا، ليلة امس، مهبطَ الطائرات المروحية والبوابةَ الرئيسية لموقع تابع للأمم المتحدة جنوب غرب يارون”.

وتوجّهت حفظة السلام فوراً إلى الملاجئ حفاظاً على سلامتهم.

وقالت، في بيان: “لحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى وقد أرسلت "اليونيفيل" طلبَ وقفِ إطلاقِ نارٍ إلى الجيش الإسرائيليّ”.

وذكّرت مرة أخرى الجيشَ الإسرائيليّ بواجبه في ضمان سلامة قوات حفظ السلام، ووقف الهجمات التي تُعرّضهم ومواقعهم للخطر.

وشددت على انّ أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تُعدّ انتهاكات جسيمة لقرار مجلس الأمن 1701، وتُقوّض الاستقرار.