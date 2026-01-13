مرقص: إعطاء المتقاعدين من غير العسكريين منحة شهرية وبند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا

بحث مجلس الوزراء سبل زيادة الإنفاق والواردات من زاوية الإنماء، إلى جانب ملفات ترتبط بالأملاك العامة والعقارات المملوكة من الدولة، وفق ما أوضح وزير الإعلام بول مرقص.

وأكّد مرقص وهو يتلو مقررات الجلسة الحكومية أنّ بند إعادة الإعمار ليس مُغيبًا وأنّ جلسة قريبة ستُعقد لبته.

وأعلن أنّ إعطاء المتقاعدين من غير العسكريين منحة شهرية بقيمة ١٢ مليون ليرة لبنانية.

وشدد المجلس على العمل على منع التعديات على الشبكة الكهربائية وتفعيل الجباية، ومواكبة احتساب الضرر البيئيّ في شأن المقالع، إضافة إلى العمل على زيادة إيرادات الأملاك العامة البحرية بعد التنسيق مع الوزارات المعنية.

واشار إلى “العمل على إصدار المراسيم التطبيقية لقانون استرداد الكلفة المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، بما يتيح للبلديات والخزينة تغطية كلفة جمع ونقل ومعالجة النفايات".