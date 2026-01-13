كرامي: نترك القرار لادارات المدارس لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم الأربعاء

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أنه "مع استمرار فعالية المنخفض الجوي، والتوقعات بتشكل الجليد في عدد من المناطق اللبنانية، كررت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي دعوة إدارات المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، إلى اتخاذ القرار لجهة إقفال مؤسساتهم أو إبقائها قيد العمل يوم غد الأربعاء، وذلك بحسب الظروف المناخية في محيط كل مؤسسة، حفاظا على سلامة التلاميذ والأساتذة والمديرين والعاملين في كل مؤسسة تربوية".