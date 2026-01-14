الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير

اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن ”أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ وارثنا الثقافيّ يستحقّ التقدير“.



ورأى أن تلفزيون لبنان لطالما احتل مكانة مميزة في المشهد الإعلامي اللبناني والعربي، قائلًا: ”من هنا خرجت الأصوات التي حملت رسالة لبنان الحضارية إلى العالم“.

وتوجه الرئيس عون، خلال حفل ترشيح أرشيف تلفزيون لبنان لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو، الى موضفي تلفزيون لبنان بالقول، ”حافظوا عليه وكونوا فريق عمل واحد وقدموا للمشاهد صورة لبنان الحقيقي“.

وذكّر الرئيس عون بخطاب القسم الذي أداه منذ سنة، وأكد ”إننا في بداية مرحلة جديدة من تاريخ لبنان نستعيد فيها الثقة بالمؤسسات الوطنية ونعيد بناء الدولة على أسس الشفافية والكفائة“.

وأوضح ”ها نحن اليوم نشهد تجسيدًا ملموسًا للوعد ونرى لبنان الجديد يولد أمام أعيننا في نهوض مؤسساته واستعادة دورها الريادي“.