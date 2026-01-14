المدير العام لمرفأ بيروت يتسلّم دعوة رسمية لزيارة مرفأ أنتويرب البلجيكي

استقبل رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لمرفأ بيروت، مروان النفّي، اليوم الأربعاء، سفير بلجيكا في لبنان أرنوت باولس، يرافقه السكرتير الأول في السفارة بيار-لويس رونار، حيث جرى خلال اللقاء عرض لواقع العمل في مرفأ بيروت، وللتحديات التشغيلية التي تواجه الإدارة في المرحلة الراهنة.



وخلال الزيارة، تسلّم النفّي دعوة رسمية من السفير لزيارة مرفأ أنتويرب–بروغ البلجيكي (Antwerp-Bruges Port)، وذلك في إطار بحث إمكانات التعاون وتبادل الخبرات، ولا سيما في ما يتعلق ببعض التجارب الإدارية والتشغيلية المعتمدة في المرافئ البلجيكية، وتعزيز الشراكة المهنية بين الجانبين.



بعد ذلك، قام السفير بجولة ميدانية شملت محطة الحاويات، موقع السكانير، الأهراءات والأرصفة، حيث اطّلع على سير العمليات. وفي هذا السياق، عرض النفّي رؤية إدارته التي ترتكز أولًا على تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات، بما يساهم في إعادة تموضع مرفأ بيروت كمرفق إقليمي محوري.