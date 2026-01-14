لقاء جمع بري بلودريان: سلسلة مباحثات

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.



وحضر السفير هيرفية ماغرو ومستشارو رئيس مجلس النواب محمود بري وعلي حمدان اللقاء، في عين التينة.



كذلك، بحث الأطراف المؤتمر الدوليّ، الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية في الخامس من آذار المقبل لدعم الجيش اللبنانيّ والقوى الأمنية اللبنانية.



ونوه بري بالجهود الفرنسية وجهود كافة الدول الداعمة للبنان وجيشه الذي أنجز ما هو مطلوب منه.



وجدّد التأكيد "أنّ لبنان إلتزم وملتزم بالقرار 1701 وبإتفاق تشرين الثاني عام 2024 ".



وقال: "لا يجوز إستمرار إسرائيل بعدوانها على لبنان وخرقها اليومي للسيادة اللبنانية وبإستمرار إحتلالها لأجزاء من الأراضي اللبنانية في الجنوب".



واستقبل الرئيس بري وزير الإتصالات شارل الحاج، حيث تم عرض لاخر المستجدات وشؤوناً متصلة بقطاع الإتصالات .