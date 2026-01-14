الأخبار
رئيس الجمهورية التقى مسؤولة أممية و"مجموعة أبو ظبي للثقافة": لتعزيز دور المرأة اللبنانية وحضورها في الجيش والمؤسسات الأمنية
أخبار لبنان
2026-01-14 | 09:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
رئيس الجمهورية التقى مسؤولة أممية و"مجموعة أبو ظبي للثقافة": لتعزيز دور المرأة اللبنانية وحضورها في الجيش والمؤسسات الأمنية
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة سيما بحوث، مع وفد ضم عددا من المسؤولين في الهيئة وفي مكتب بيروت.
وفي خلال اللقاء، هنأت السيدة بحوث الرئيس عون لمناسبة مرور سنة على انتخابه، معربة عن "تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني.
وعرضت للدور القيادي للمرأة اللبنانية كعنصر أساسي للاستقرار والتعافي"، مؤكدة استعداد هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم التزامات لبنان ضمن اجندة المرأة والسلام والأمن.
ونوهت بالدور الذي تقوم به اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون وترؤسها للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ولاسيما لجهة ابراز ما تمثله المرأة من قيم وقدرة على تحمل المسؤولية في بناء المجتمع وتحقيق المساواة مع الرجل، داعية الى تشجيع المرأة اللبنانية على خوض الانتخابات النيابية المقبلة إضافة الى دعمها للوصول الى المراكز القيادية.
ورحب الرئيس عون بالسيدة بحوث والوفد المرافق، مؤكدا على "الدور الرائد الذي تلعبه المرأة اللبنانية في المجالات كافة، لافتا الى وجود خمس سيدات في حكومة الرئيس نواف سلام، إضافة الى تسلم سيدات مراكز قيادية في المؤسسات والإدارات العامة".
وأشار الى "الإجراءات التي اعتمدها لتعزيز حضور المرأة في الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى، لافتا الى تولي ضباط سيدات مواقع قيادية أساسية.
وأشاد الرئيس عون بما تقوم به السيدة بحوث "لتعزيز دور المرأة في المحافل الدولية، والمشاريع التي سهرت على تحقيقها في هذا الاطار".
مؤسسة "مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون"
واستقبل الرئيس عون مؤسِّسة "مجموعة أبو ظبي للثقافة والفنون" والمديرة الفنية لمهرجان ابوظبي السيدة هدى إبراهيم الخميس مع وفد ضم مدير البرامج الموسيقية في المجموعة توفيق معتوق، والمدير التنفيذي للمجموعة ميشال الجميل، والسيد محمد عبد اللطيف كانو والسيدة نور كانو.
وعرضت السيدة خميس في خلال اللقاء آفاق جديدة للتعاون الثقافي بين مهرجان أبوظبي ومختلف المؤسسات الثقافية في لبنان، مشيرة الى الدعم الذي قدمته المجموعة للاحتفال بمئوية منصور الرحباني، إضافة الى احياء مذكرة التفاهم بين مهرجان أبو ظبي ومهرجانات بعلبك الدولية، وذلك في اطار الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس مهرجانات بعلبك الدولية، حيث من المقرر ان يعلن المهرجانان عن انتاج مشترك مرتقب يدرج ضمن اطار مهرجانات بعلبك الدولية في تموز المقبل.
ووجهت دعوة الى الرئيس عون لحضور فعاليات الدورة الـ23 لمهرجان أبو ظبي الذي يبدأ في 12 نيسان وينتهي في 16 أيار المقبلين، تحت شعار "حكمة الثقافة"، وستكون الولايات المتحدة الأميركية ضيف الشرف في المهرجان الذي يرعاه فخريا مؤسسه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وترعاه الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.
ورحب الرئيس عون بالسيدة الخميس، منوها بالتعاون الثقافي والفني بينها وبين مهرجانات بعلبك الدولية ومع الجامعة الانطونية، وبأي تعاون مستقبلي ثقافي يعكس البعد الحضاري للبنان ودولة الامارات العربية المتحدة التي تربطها بالدولة اللبنانية علاقات اخوة وتعاون، مستذكرا الزيارة التي قام بها الى أبو ظبي واللقاء مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي اعطى توجيهاته بمساعدة لبنان في المجالات كافة، لاسيما في مجال التعاون التكنولوجي والرقمنة والخدمات الالكترونية.
أخبار لبنان
الجمهورية
التقى
مسؤولة
أممية
و"مجموعة
للثقافة":
لتعزيز
المرأة
اللبنانية
وحضورها
الجيش
والمؤسسات
الأمنية
التالي
مياه الجنوب: تسهيلات وتخفيضات مالية للمشتركين والمواطنين لتسديد اشتراكاتهم
إتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون وبلدية بيروت لتخصيص مركز صبرا البلدي كمركز خدمات إنمائية
السابق
