إتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون وبلدية بيروت لتخصيص مركز صبرا البلدي كمركز خدمات إنمائية

وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية وبلدية بيروت، اتفاقية تعاون لتخصيص مبنى مركز صبرا البلدي لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، بهدف استخدامه كمركز خدمات إنمائية وصحية واجتماعية وتدريبية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين ضمن نطاق محافظة بيروت.

وتم توقيع الاتفاقية بين وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، بحضور رئيس البلدية إبراهيم زيدان، وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الوزارة والبلدية لخدمة المصلحة العامة.



وخلال التوقيع، أكدت السيد أن "وزارة الشؤون الاجتماعية ملتزمة دائما دعم المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة"، مشيرة إلى أن مدينة بيروت، "رغم كونها العاصمة، تضم أحياء مهمشة تتطلب حضور الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية وخدماتها".



ولفتت الى أن "هذه الاتفاقية تندرج في صلب استراتيجية الوزارة في التنمية المحلية وتعزيز دور مراكز الخدمات الإنمائية، بما يساهم في تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والإنمائية".



من جهته، شدد المحافظ عبود على أن "هذه الاتفاقية تشكل مدخلا لتعاونات مقبلة"، لافتا إلى أن البلدية "لم تكن تولي الشأن الاجتماعي حيزا كافيا في السابق، إلا أن هذه الخطوة تفتح بابا جديدا لتعزيز الشراكات مع وزارة الشؤون الاجتماعية".



بدوره، أكد رئيس البلدية أن "هذا المركز سيكون نموذجا ناجحا للتعاون بين بلدية بيروت ووزارة الشؤون الاجتماعية"، مشيرا إلى أنه "ثمرة أشهر من العمل المشترك".



ورأى أن "موقع المركز، يحمل أهمية خاصة نظرا إلى أن أبناء هذه المنطقة من الفئات الأكثر حاجة لمثل هذا النوع من الخدمات الإنمائية والاجتماعية"، معتبرا أن "اختيار الوزارة لهذا الموقع كان موفقا وفي مكانه الصحيح".



وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم العمل الاجتماعي والإنمائي وتعزيز حضور الخدمات الأساسية في مدينة بيروت، بما يلبي حاجات المواطنين ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم ويعزز الاستقرار الاجتماعي.