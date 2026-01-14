وزارة الزراعة: توقيع تعهد خطي بعد التعدي على شجرة أرز محمية في عكار

أعلنت وزارة الزراعة – مصلحة زراعة عكار، أنه "تم اليوم توقيع تعهد خطي من قبل أحد الأشخاص الذين خالفوا قرار الوزارة وتعدوا على شجرة الأرز المحمية والمسيجة من قبل الوزارة، وذلك بعد قيام مجموعة من الشبان بتسلق الشجرة بالرغم من وجود تعليمات واضحة تمنع الاقتراب والتسلق".



وأوضحت في بيان، أنه "بعد التعرف على المتورطين، جرى استدعاؤهم إلى مركز المصلحة، حيث تمت مصارحتهم بخطورة المخالفة والتنبيه إلى ضرورة احترام المواقع الطبيعية المصنفة والمحمية".



وأكدت أن "التعدي على هذه الأشجار يسهم في الإضرار بأنظمة الحماية البيئية ويعرض الإرث الطبيعي لأخطار غير مبررة".



وذكر البيان أنه "في إطار جهودها المتواصلة لحماية الرموز الطبيعية والحفاظ على الإرث البيئي في لبنان، كانت وزارة الزراعة – مصلحة زراعة عكار وضعت سياجا حديديا حول الشجرة المحمية، وذلك بعد سلسلة محاولات اعتداء من قبل بعض المرتادين بهدف التقاط الصور أو الصعود إلى الشجرة، الأمر الذي استدعى تدخلا مباشرا لحماية الموقع وضمان سلامة الزوار والطبيعة".



وأكدت مصلحة زراعة عكار أنها "ستتابع أي مخالفة مماثلة وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتعدى على الأملاك العامة أو يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها"، مشددة على أن "حماية الإرث الطبيعي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين".



ودعت الوزارة "الأهالي والزوار إلى احترام التعليمات في المواقع الطبيعية، والحفاظ على الأشجار المعمرة والمواقع البيئية التي تشكل جزءا من الهوية الوطنية والتراث الطبيعي للبنان".