رئيس وزراء الأردن في لبنان... وبعد لقائه سلام: اتفقنا على مواصلة التنسيق

أكّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أنّ العلاقة بين الأردن ولبنان ثابتة وليست موسمية.



وأوضح بعد اجتماعه برئيس الوزراء الأردنيّ، أنّ الاجتماع كان بنّاءً من حيث البحث في النقل والاستثمار والتعليم والصحة والاعلام والاقتصاد الرقميّ والأمن.



وقال سلام: "اتفقنا على مواصلة التنسيق وضمان التطبيق العملي لما تم الاتفاق عليه ووقّعنا مجموعة كبيرة من مذكرات التفاهم".



واعتبر أنّ زيارة نظيره الأردنيّ تمثّل فرصة حقيقية لإعادة توجيه البوْصلة نحو سياسة تعيد بناء الدولة.



ودعا رئيس وزراء الأردن جعفر حسان إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.



وشدد على أنّ الهدف ما زال تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وأوضح أنّ البلدين وقّعا 21 اتفاقية شملت مختلف مجالات التعاون.



وقال: "اتفقنا على إدامة التواصل والتنسيق لبحث مختلف أوجه التعاون المستقبليّ".



وأضاف: "لبنان قادر على استعادة دوره الحضاريّ في المنطقة وسنبقى السند له دائمًا ووقوفنا ثابت".