وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية: للتحضير لانتخابات غير المقيمين

أوعزت وزارة الخارجية والمغتربين إلى جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية في الخارج تعميمًا جديدًا، يتعلق بالتحضير لإجراء الانتخابات النيابية لغير المقيمين في لبنان.



وأوضح التعميم أنّ عملية تسجيل اللبنانيين غير المقيمين قد أُنجزت بنجاح وسلاسة ومن دون أي مشاكل جوهرية، بفضل الجهود التي بذلتها البعثات وموظفوها، ولا سيما خلال الأيام الأخيرة من فترة التسجيل التي شهدت تراكم آلاف الطلبات.



وأشار التعميم إلى أنّ جميع اللوائح أُرسلت تباعًا إلى وزارة الداخلية والبلديات وفق الأصول، على أن تقوم الأخيرة بتنقيحها وتزويد وزارة الخارجية بالقوائم الانتخابية الأولية المقبولة قبل الأول من شباط 2026، ليصار لاحقًا إلى تعميمها ونشرها وإيصالها إلى جميع اللبنانيين المسجلين في الخارج، لتمكينهم من الاطلاع عليها وتصحيح أي أخطاء محتملة ضمن المهل القانونية.



وطلب التعميم من كل بعثة في الخارج، التي يتجاوز عدد المسجلين لديها 200 اسم، التحضير المسبق لآلية تطبيق أحكام القانون في بلد الاعتماد، والاستعلام عن الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتنظيم العملية الانتخابية، إضافة إلى إعداد كلفة تقديرية شاملة للعملية الانتخابية، تتضمن عدد مراكز وأقلام الاقتراع وتوزيعها جغرافيًا، والحاجات اللوجستية والتقنية، والموارد البشرية المطلوبة، مع الإشارة إلى ما إذا كانت الحاجة تستدعي التعاقد مع موظفين إضافيين.



وأوضح التعميم أنّ وزارة الداخلية والبلديات تتولى تأمين مستلزمات العملية الانتخابية الأساسية، كصناديق الاقتراع ولوائح الشطب والقرطاسية والمغلفات والأحبار، وبالتالي يجب استثناؤها من الكلفة التقديرية.



وختم التعميم بالتشديد على ضرورة إرسال كلّ المعلومات والمعطيات المطلوبة إلى وزارة الخارجية والمغتربين خلال مهلة أسبوعين من تاريخه، حفاظًا على المهل الدستورية، ولتمكين الوزارة من استكمال الإجراءات اللازمة فور صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي يحدد موعد إجراء الانتخابات في الخارج.