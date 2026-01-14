توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة سكك الحديد وبلدية طبرجا لرفع التعديات عن مسار الخط الحديدي

وقع المدير العام لمصلحة السكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا مذكرة تفاهم بين المصلحة وبلدية طبرجا - كفرياسين، من أجل اطلاق حملة لرفع التعديات عن أملاك مصلحة سكك الحديد وعلى مسار الخط الحديدي.وشكر شيا بلدية طبرجا على "التجاوب من اجل توقيع هذه المذكرة"، مشددا على أن "هذا البلد لا يمشي الا بتقاطع المصالح الوطنية والمحلية".وقال: "نحن كمصلحة معنيون بمديريتي النقل المشترك والسكك الحديدية، وللأسف في العام 1895 كان لدينا قطار على هذه السكة واليوم نحن في العام 2026 نحلم بوجود قطار. ان ما نفعله اليوم هو مصلحة مشتركة للحفاظ على هذه المسارات التي لها علاقة بسكك الحديد وهي ملك للشعب اللبناني، وطموحنا ان نتمكن من القيام بشيء ما، ولكن حاليا بما يعنينا كمصلحة هو عملية تنظيف المسارات كي لا تكون مكبا للنفايات، ورفع التعديات عنها وتحويلها للمصلحة العامة وتكون متنفسا مفتوحا للناس دون ان ندخل بمصالح فردية ضيقة".وأضاف: "هنا تكمن أهمية عملية تبادل المصالح العامة في هذه المذكرة، فبلدة طبرجا لها ما لها في كل المجالات وهي مكان سياحي ومفتوحة للجميع. وقد انطلقنا في هذا المسار معكم ولن نتوقف، فإما ينصفنا التاريخ او يلعننا، وان شاء الله سينصفنا ولن نعيش على هامش مسوؤليتنا في العمل والاكتفاء بإمضاء البريد".ودعا كل البلديات الى العمل على مثال بلدية طبرجا، وقال: "هذا المشروع لا يتجاوز الاشهر وبحلول العام 2027 نكون انتهينا من تنفيذه ويصبح مؤهلا للمشي وممارسة الرياضة".