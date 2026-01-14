الأخبار
سلام: ثمة إرادة سياسية مشتركة في تمتين التعاون بما يعزّز الاستقرار ويصون المصلحة العربية المشتركة

أخبار لبنان
2026-01-14 | 16:33
سلام: ثمة إرادة سياسية مشتركة في تمتين التعاون بما يعزّز الاستقرار ويصون المصلحة العربية المشتركة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "ما يجمع لبنان والأردن في العمق هو إدراك مشترك لكلفة الجغرافيا السياسية، وما تفرضه من خيارات عقلانية وعاقلة في قلب إقليم شديد الاضطراب. هذا الإدراك لم يكن توصيفًا نظريًا، بل وعيًا بحساسية الموقع، وبحدود الممكن في مقاربة المحيط".

وقال سلام في كلمة في حفل العشاء الذي أقيم على شرف رئيس مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية جعفر حسان، مساء اليوم،: "نحن أمام دولتين صغيرتين في الحجم نسبيا ولكن موقعهما ودورهما محوري في المنطقة. صحيح ان دولتينا محدودتين في الموارد الطبيعية، لكنهما مدعوتان إلى أدوار تتجاوز إمكاناتهما المادية عبر استثمار في المورد الأهم، أي الإنسان. ومن هنا إدراكنا المشترك لأهمية بناء المؤسسات القوية وحرصناعلى سيادتنا. وهو ما ترجمناه في حكومتنا بالعمل على الإصلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية".

وأضاف: "العلاقة بين بلدينا هي علاقة تُقاس بالزمن الطويل، فهي لم تُبنَ على ردود فعل سريعة، ولا على تقاطعات ظرفية، بل على تراكم من الثقة والتجربة المشتركة. وفي منطقة اعتادت أن تقيس علاقاتها بإيقاع الأزمات، تبقى العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في شؤون الآخر هي الأكثر قدرة على الاستمرار، والأكثر أهلية للتحوّل إلى شراكات حقيقية.
هي علاقة بين دولتين تدركان كلفة الفوضى، وتُفضّلان تراكم الثقة على حرارة الشعارات، وتعرفان أن الاستقرار في منطقتنا خيار شجاع بقدر ما هو خيار عقلاني".

ولفت الى انه "من هذا التشابه في النظرة، وهذا التشابك الهادئ في المصالح، نشأت علاقة مستقرة ومتواصلة بين بلدينا، وهو ما تترجمه الخطوة العملية التي نشهدها اليوم، والمتمثّلة في توقيع احدى وعشرين اتفاقية تعاون في مجالات متعدّدة، من الصناعة إلى السياحة، ومن الطاقة الى النقل، ومن التربية والتعليم إلى التدريب المهني، لتشكّل تتويجًا عمليًا لكل هذا المسار. فهي تأكيد على الرغبة المتبادلة في تحويل هذا القرب الهادئ إلى شراكة منظّمة وفاعلة. هذه الاتفاقيات ليست مجرّد أطر رسمية، بل دليل حيّ على مستوى الثقة بين بلدينا، وعلى إرادة سياسية مشتركة في تمتين التعاون بما يخدم مصالح الشعبين، ويعزّز الاستقرار، ويصون المصلحة العربية المشتركة".

     
 

أخبار لبنان

إرادة

سياسية

مشتركة

تمتين

التعاون

يعزّز

الاستقرار

ويصون

المصلحة

العربية

المشتركة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
