الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
شمس الصباح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
1
o
الجنوب
13
o
الشمال
12
o
جبل لبنان
8
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير العدل: يجب تحييد لبنان... والطرف السوري متمسك بعد التقدم بأي طلب يمس بالسيادة اللبنانية
أخبار لبنان
2026-01-14 | 16:11
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
وزير العدل: يجب تحييد لبنان... والطرف السوري متمسك بعد التقدم بأي طلب يمس بالسيادة اللبنانية
رأى وزير العدل عادل نصار أن الخريطة السياسية في الشرق الاوسط تنقلب بسرعة وأن موازين القوى تنقلب أيضا بسرعة، مشدد على أن مصلحة لبنان هي الحياد.
وقال نصار في حديث لبرنامج "حوار المرحلة" عبر الـLBCI: "مرحلة المغامرات انتهت وهناك مصلحة شعب كامل والوقت حان لنعي انه من الواجب تحييد لبنان والتركيز على بناء الدولة وحماية المجتمع اللبناني".
وأضاف: "الجيش يأتمر من السلطة السياسية وهناك طرف لم يقتنع بأنه يجب أن يبادر بتسليم السلاح وهذا ما يضعف موقف الدولة اللبنانية".
واعتبر أنه يجب جر اسرائيل الى الملعب السياسي لأنه تبين انها اقوى في الملعب العسكري وأن الدولة يجب أن يكون لديها حصرية السلاح وأن على حزب الله التعاون وتسليم السلاح.
وشدد على أن احتواء السلاح من ضمن اجراءات حصر السلاح وأن على حزب الله ان يفهم أن بناء الدولة وأن تسليم السلاح ليس تراجعا ولا ضعفا.
وفي ملف "أبو عمر"، قال وزير العدل: "هناك استقلالية بين القضاء والامور السياسية ولم اسمع انه حصل اي تعديل على الاجراءات القضائية او تدخل بملف " أبو عمر" وخصوصا من قبل السعودية والقضاء يؤدي عمله وعلينا السماح له بذلك".
أما في ما خص قانون استقلالية القضاء، لفت نصار الى أن القانون كرس مواضيع أساسية باعتراف مجلس القضاء الأعلى، والى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون كان مصرا على استقلالية القضاء وعلى ابعاد السياسة عن التعيينات القضائية.
وعن قانون الفجوة المالية، قال الوزير: "القانون تحول إلى لجنة المال وهو بمساره الصحيح وهو ليس مثاليا بشهادة الجميع".
من جهة أخرى، أكد نصار انه "سيكون هناك اجتماعات في مجلس الوزارء لبحث مطالب المساعدين القضائيين"، قائلا: "أنا أحمل همومهم ولكن مرفق العدل يجب ألا يتوقف".
وفي ملف المحاكمات، أكد ناصر على وجوب الاسراع فيها، معلنا أنه سيتقدم بمشروع قانون لجعل لجنة تخفيض العقوبات أكثر فعالية ومؤكدا أن المجلس العدلي يعمل ليلا نهارا لمعالجة هذا الملف.
وعن ملف ملف الموقوفين السوريين في لبنان، قال وزير العدل إن مقاربة الملف إيجابية من الطرفين وإن موضوع العفو العام لم يطرح أمامه وإن الطرف السوري كان دائما متمسكا بعد التقدم بأي طلب يمس بالسيادة اللبنانية.
أخبار لبنان
العدل:
تحييد
لبنان...
والطرف
السوري
متمسك
التقدم
بالسيادة
اللبنانية
التالي
سلام: ثمة إرادة سياسية مشتركة في تمتين التعاون بما يعزّز الاستقرار ويصون المصلحة العربية المشتركة
نقابة الخليويّ: الإدارات الحالية وجميع الموظفين يبذلون جهدًا جبارًا و استمراريتهم هو الخط الأحمر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:53
وزير العدل لـ"حوار المرحلة": مقاربة ملف الموقوفين السوريين في لبنان إيجابية من الطرفين وموضوع العفو العام لم يطرح أمامي والطرف السوري كان دائما متمسكا بعد التقدم بأي طلب يمس بالسيادة اللبنانية
آخر الأخبار
15:53
وزير العدل لـ"حوار المرحلة": مقاربة ملف الموقوفين السوريين في لبنان إيجابية من الطرفين وموضوع العفو العام لم يطرح أمامي والطرف السوري كان دائما متمسكا بعد التقدم بأي طلب يمس بالسيادة اللبنانية
0
آخر الأخبار
14:47
وزير العدل لـ"حوار المرحلة": مرحلة المغامرات انتهت وهناك مصلحة شعب كامل والوقت حان لنعي انه من الواجب تحييد لبنان والتركيز على بناء الدولة وحماية المجتمع اللبناني
آخر الأخبار
14:47
وزير العدل لـ"حوار المرحلة": مرحلة المغامرات انتهت وهناك مصلحة شعب كامل والوقت حان لنعي انه من الواجب تحييد لبنان والتركيز على بناء الدولة وحماية المجتمع اللبناني
0
أخبار دولية
2025-11-14
ترامب طلب من وزارة العدل التحقيق في تلك علاقات
أخبار دولية
2025-11-14
ترامب طلب من وزارة العدل التحقيق في تلك علاقات
0
خبر عاجل
2025-11-01
توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله
خبر عاجل
2025-11-01
توم براك: لبنان دولة فاشلة والقيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح حزب الله
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
أخبار لبنان
00:49
إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج...
0
أخبار لبنان
16:33
سلام: ثمة إرادة سياسية مشتركة في تمتين التعاون بما يعزّز الاستقرار ويصون المصلحة العربية المشتركة
أخبار لبنان
16:33
سلام: ثمة إرادة سياسية مشتركة في تمتين التعاون بما يعزّز الاستقرار ويصون المصلحة العربية المشتركة
0
أخبار لبنان
14:17
نقابة الخليويّ: الإدارات الحالية وجميع الموظفين يبذلون جهدًا جبارًا و استمراريتهم هو الخط الأحمر
أخبار لبنان
14:17
نقابة الخليويّ: الإدارات الحالية وجميع الموظفين يبذلون جهدًا جبارًا و استمراريتهم هو الخط الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2026-01-12
كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026
موضة وجمال
2026-01-12
كارثة أزياء على السجادة الحمراء… إطلالات صادمة تُشعل الجدل في الغولدن غلوب 2026
0
منوعات
2025-09-24
"ناسا" تؤكد أن رحلتها المأهولة إلى القمر ستحصل في هذا التاريخ
منوعات
2025-09-24
"ناسا" تؤكد أن رحلتها المأهولة إلى القمر ستحصل في هذا التاريخ
0
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
أخبار لبنان
06:59
الرئيس عون من حفل ترشيح "تلفزيون لبنان" لسجل ذاكرة العالم للأونيسكو: أرشيف تلفزيون لبنان هو كنز وطنيّ يستحقّ التقدير
0
حال الطقس
2026-01-02
المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار
حال الطقس
2026-01-02
المنخفض الجوي مستمر... اشتداد البرودة وتراجع حدة الأمطار
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:15
ترامب: تبلغنا بأن أعمال القتل توقفت في إيران
أخبار دولية
16:15
ترامب: تبلغنا بأن أعمال القتل توقفت في إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
تقارير نشرة الاخبار
13:49
فيديو يهز مواقع التواصل… مريضة تواجه السرطان بالدعم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
يباس الأشجار في مرتفعات حريصا كسروان… ما القصة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:40
موعد مهم في باريس في شهر آذار يخصّ لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:38
إدارة ترامب على عجل: من ايران إلى غزة إلى غرينلاند
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
ضربة أميركية حتميّة على إيران متى وكيف؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
في لبنان الموازنة ليست موعدًا ثابتًا بل أزمة متكررة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طهران تلوّح بالصواريخ... وإجلاء عسكري في المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بين لبنان والأردن: توقيع اتفاقيات ومباحثات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
أخبار دولية
12:02
الولايات المتحدة تجمد عمليات معالجة التأشيرات لـ75 دولة من بينها لبنان... وهذه هي القائمة
2
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
خبر عاجل
11:15
مصدر مقرب من حزب الله لـ"رويترز": دبلوماسيون سعوا للحصول على ضمانات بأن الحزب لن يتخذ أي إجراء إذا تعرضت ايران لهجوم لكنه لم يقدم ضمانات
3
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
خبر عاجل
07:09
معلومات الـLBCI: تم الاتفاق صباحا بين اعضاء الثلاثية (اي فرنسا والسعودية واميركا) على ان يكون هناك اجتماع تحضيري بالدوحة منتصف الشهر المقبل تمهيدا لمؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الامنية
4
فنّ
05:00
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
فنّ
05:00
ابنة شيرين عبد الوهاب تكشف عن وضع والدتها وتلمّح إلى مفاجأة قريبة
5
أخبار لبنان
10:56
وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية: للتحضير لانتخابات غير المقيمين
أخبار لبنان
10:56
وزارة الخارجية إلى البعثات الدبلوماسية: للتحضير لانتخابات غير المقيمين
6
اقتصاد
02:45
مصرف لبنان: اجتماع سعيد في باريس مع القاضية أوليفييه عنصر محوري في إثبات المسؤوليات الجزائية واسترجاع الاموال المنهوبة
اقتصاد
02:45
مصرف لبنان: اجتماع سعيد في باريس مع القاضية أوليفييه عنصر محوري في إثبات المسؤوليات الجزائية واسترجاع الاموال المنهوبة
7
منوعات
07:50
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
منوعات
07:50
كاميرات ترصد لحظة الغضب داخل مصنع… عامل يهاجم ترامب والرئيس يرد بـ "الإصبع الأوسط" وشتيمة (فيديو)
8
خبر عاجل
07:10
معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب أشرف ريفي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان
خبر عاجل
07:10
معلومات الـLBCI: استقبل الأمير يزيد بن فرحان النائب أشرف ريفي بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد البخاري وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More