السفير الاميركي من مرفأ بيروت: نريد دعم الجيش والمصالح اللبنانية كلها

أكد السفير الاميركي لدى لبنان ميشال عيسى أن الولايات المتحدة تريد دعم الجيش اللبناني والمصالح اللبنانية كلها.



وقال عيسى في جولة تفقدية له على مرفأ بيروت وآلات "السكانير" فيه: "وتيرة العمل سريعة وآلات "السكانير" تشغل المرفأ بمستوى عالمي واعتز انني هنا ويجب العودة الى العمل الطبيعي وان تكون الاموال عائدة الى خزينة الدولة والا يكون هناك تهريب".



وأضاف: "الـ scanners مهمة للعمل الطبيعي لأي مرفأ وأنا مستعد لتفقد أي مكان يجب تفقده".