مذكرة تفاهم بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وجامعة الروح القدس – الكسليك

وقّعت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي مذكرة تفاهم مع جامعة الروح القدس – الكسليك، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي في مجالات التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ودعم البحث والابتكار، وبناء القدرات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.



وجرى توقيع المذكرة بحضور وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة وفريق عمل الوزارة، إلى جانب رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل ومسؤولين في الجامعة.



وجال بعدها الوزير شحادة في مكتبة الجامعة وعدد من أقسامها، حيث اطّلع على الإمكانات الأكاديمية والتقنية المتوافرة، إضافةً إلى القدرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الجامعة، وعلى آليات إدماجه في مختلف جوانب العمل الأكاديمي والإداري.



كما اطّلع في خلال جولته على نشاط مركز آشر للابتكار وريادة الأعمال (ACIE)، الذي يؤدّي دورًا محوريًا في دعم روّاد الأعمال من جامعة الروح القدس – الكسليك ومن خارجها، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث الأكاديمي بالتطبيق العملي واحتياجات السوق.